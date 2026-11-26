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Quito, 26 nov (EFE).- Más de 7.000 presos sin condena firme están llamados este jueves a las urnas en Ecuador para ejercer su derecho al voto de manera anticipada, lo que da inicio al proceso electoral de los comicios locales que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre en el país andino.

Un total de 7.417 reclusos están habilitados para sufragar en las cincuenta mesas de votación instaladas en 33 cárceles del país, según confirmó -en un comunicado- el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (Snai).

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Del total de presos habilitados para votar, 3.708 ejercerán su derecho en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más grande del país. Esta provincia es una de las más afectadas por la criminalidad y la actividad del crimen organizado que asola a Ecuador desde hace años.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 de la mañana (13:00 GMT) y terminará a las 17:00 (22:00 GMT). Por el momento, y según confirmaron a EFE fuentes de Snai, el proceso ha transcurrido con normalidad y sin altercados.

El organismo explicó además que las personas privadas de libertad son llamadas a las urnas días antes de la jornada de voto nacional por motivos de seguridad. No obstante, el recuento de dichos votos no comenzará hasta el domingo para garantizar la fiabilidad de los resultados.

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Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de este domingo, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

En un principio los comicios estaban programados para el mes de febrero del próximo año, pero las autoridades electorales decidieron adelantarlos a noviembre de 2026 con el argumento de prevenir posibles afectaciones por el fenómeno climático de El Niño. Pese a esto, las inundaciones derivadas de las lluvias ya han afectado a varias zonas del país en vísperas de las elecciones. EFE

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