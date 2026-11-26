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Copenhague, 26 nov (EFE).- El Partido Centrista de Suecia anunció este jueves su intención de apoyar el lunes en el Riksdag (Parlamento) un gobierno de centroderecha en minoría encabezado por el actual primer ministro en funciones, el conservador Ulf Kristersson.

La decisión fue adoptada en una reunión de varias horas de la dirección del partido y su grupo parlamentario, días después de que se rompieran las negociaciones dentro del bloque opositor liderado por la socialdemócrata Magdalena Andersson, del que formaban parte los centristas y que ganó los comicios del pasado septiembre por 176 a 173 escaños.

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La ruptura obedeció a las diferencias entre el socialista Partido de Izquierda, que sólo acepta apoyar un gobierno del que forme parte, y el Partido Centrista, que se opone tanto a esa posibilidad como a la de depender del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria.

La coalición entre conservadores, liberales, democristianos y centristas sumaría no obstante sólo 136 escaños, frente a los 151 de socialdemócratas, socialistas y ecologistas, por lo que los 62 mandatos del SD serán imprescindibles para que Kristersson salga elegido.

"Que ahora estemos listos para apoyar un acuerdo con Ulf Kristersson no implica que cambie nuestra posición sobre el SD", dijo en rueda de prensa la líder centrista, Elisabeth Thand Ringqvist, quien reveló que la decisión de la cúpula del partido no había sido unánime y aseguró que no se le ha hecho ninguna promesa al SD.

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El SD, que ya fue apoyo del gobierno de Kristersson la pasada legislatura y al que éste había prometido formar parte del próximo ejecutivo, renunció hace semanas a esa posibilidad y se comprometió a abstenerse en una hipotética votación y a pasar luego a la oposición, aunque sus votos seguirán siendo indispensables en el Riksdag.

"Comprendo que muchos se sientan frustrados porque han votado no darle al SD una influencia decisiva y ahora va a ser así", señaló en un comunicado Andersson, que dijo que su puerta estará siempre "abierta" por si los centristas cambian de opinión.

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La del lunes será la tercera votación para elegir primer ministro después de las fracasadas de Andersson y Thand Ringqvist.

Antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958, en Suecia son necesarias cuatro votaciones fracasadas para elegir primer ministro.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en las últimas elecciones con el 28 % de las papeletas, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el SD, que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria. EFE

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