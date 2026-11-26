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Roma, 26 nov (EFE).- La comisaria artística emiratí Hoor Al Qasimi ha sido elegida para dirigir la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia en 2028, según anunciaron este viernes los responsables de esta exposición internacional.

La elegida, además de ser considerada un referente en el panorama del arte contemporáneo internacional, es hija de Sultan Al Qasimi, soberano de Sarja, uno de los siete emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos.

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El presidente de la Bienal veneciana, Pietrangelo Buttafuoco, ha elogiado la visión artística de Hoor Al Qasimi, actualmente y desde el 2009 al frente de la 'Sharjah Art Foundation'.

"En su trabajo conviven una profunda atención a la memoria de lo profundo y a sus herencias, una mirada abierta a los entramados del presente y una rara capacidad de escucha de los lugares y de sus gentes", ha destacado el presidente de la exposición.

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La futura comisaria, por su parte, recordó la primera vez que visitó la Bienal veneciana en 2003 y aseguró que este expositor "sigue siendo un espacio fundamental de encuentro y diálogo".

"Me siento honrada de haber sido invitada a dirigir esta exposición y agradecida al presidente Buttafuoco y al Consejo de Administración por la confianza depositada en mí", apreció.

La 62ª Bienal de Arte, dirigida por Al Qasimi, se desarrollará desde el 8 de abril al 26 de noviembre del 2028, ya que el próximo año este foro italiano estará dedicado a la arquitectura.

Su nombramiento se produce solo un día después de que concluyera la 61 edición de una Bienal artística repleta de polémicas por la decisión de sus responsables de reabrir el pabellón de Rusia, lo que le ha valido la amenaza de la Unión Europea (UE) de retirarle los fondos.

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Además, el jurado internacional que debía fallar los premios renunció en bloque por la presencia de Rusia y por la continuidad de la delegación israelí, en medio de la guerra en Gaza, y no han faltado las manifestaciones y los boicots de muchos artistas.

Finalmente se ha optado por asignar al público de la Bienal la decisión de elegir los ganadores: el mejor artista participante ha sido el estadounidense Nick Cave y el premio a la mejor participación nacional ha recaído en el pabellón de la India. EFE

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