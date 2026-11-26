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La entidad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un incidente ocurrido a 50 millas náuticas (unos 92 kilómetros) al oeste de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde el capitán de un petrolero ha denunciado una explosión provocada por un proyectil no identificado en las inmediaciones de la embarcación.

Según el aviso difundido por el organismo británico, el suceso se ha registrado hacia las 21.30 horas (hora local), sin que haya provocado heridos entre la tripulación, que se encuentra localizada y a salvo, daños materiales en el buque ni ningún tipo de impacto medioambiental.

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La UKMTO ha recomendado al resto de embarcaciones que transiten por la zona "con precaución" y notifiquen cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades competentes investigan lo sucedido.

Este incidente se produce apenas unas horas después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunciara que dos petroleros habían sufrido explosiones e incendios en sus salas de máquinas tras chocar supuestamente contra minas navales por "infringir la normativa marítima" y navegar fuera de las rutas establecidas por Teherán en el estratégico estrecho de Ormuz, escenario de constantes restricciones y ataques casi nueve meses después del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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