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Taipéi, 26 nov (EFE).- El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, instó este jueves a las autoridades pertinentes a reforzar la vigilancia frente a los ciberataques previstos durante las próximas elecciones locales, que se celebrarán el 28 de noviembre, informó la agencia de noticias CNA.

Cho pidió al Ministerio de Asuntos Digitales, a la Comisión Electoral Central y a las comisiones electorales de los gobiernos locales que mantengan un "contacto estrecho" y coordinen sus respuestas ante el impacto previsto de los ciberataques, aseguró la portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno), Michelle Lee.

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Durante la reunión semanal del gabinete, el primer ministro afirmó que los avances tecnológicos han traído "nuevos desafíos" a los comicios y expresó su esperanza en que los organismos implicados ayuden a preservar la imparcialidad y la integridad del proceso electoral, agregó la portavoz.

Conocidas como 'nueve en uno', las elecciones locales de Taiwán se celebran cada cuatro años y abarcan todos los niveles de la administración, desde las alcaldías de los seis municipios especiales -Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung- hasta los jefes de barrio y aldea, pasando por las jefaturas de condado y ciudad y sus respectivos consejos.

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Aunque China no ha sido un tema de campaña, el Gobierno taiwanés ha denunciado en las últimas semanas presuntos intentos de injerencia por parte de Pekín, que van desde la financiación de determinados candidatos hasta la promoción de tácticas de 'guerra cognitiva' para influir en los votantes.

Según la Oficina de Seguridad Nacional (NSB), China lanzó 2,63 millones de intentos de intrusión diarios contra la infraestructura crítica de la isla el año pasado, lo que representó un aumento del 6 % con respecto a 2024.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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