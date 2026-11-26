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Las autoridades de Indonesia han hallado los cuerpos de diez trabajadores más de la mina ilegal de oro en Pongkor, en la provincia de Java Occidental, en Indonesia, afectada en la víspera por fuertes inundaciones que atraparon a decenas en el interior de la misma y que han dejado hasta el momento un total de trece muertos, mientras continúa la búsqueda de los otros trece restantes.

El jefe de la Policía Regional de Java Occidental, el inspector general Hengki, ha sido quien ha informado desde el puesto de Identificación de Víctimas de Desastres de que, de las 26 personas cuya desaparición ha sido denunciada sus familias, la mitad han sido halladas muertas, según ha recogido la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

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"De los trece cadáveres que se han identificado, seis coinciden con los datos post mortem y ante mortem", ha indicado el jefe policial, que ha agregado que el equipo de identificación de víctimas continúa trabajando en la identificación de los otros siete cadáveres.

Mientras, ha explicado, el equipo conjunto de búsqueda y rescate continua con la búsqueda de los trece mineros que aún no han sido localizados, una operación en la que colaboran también la Agencia Regional de Gestión de Desastres, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja de Indonesia y la minera estatal PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

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Alrededor de las 23.00 horas (hora local), el agua desbordada del río Ciseureuh, mezclada con barro, entró e inundó dos pozos de extracción de oro ilegales situados en una zona sí autorizada para la explotación minera por parte de una filial en Pongkor perteneciente a Antam. Según testigos citados por Antara, en el momento del incidente había aproximadamente 37 mineros en el interior de los dos pozos. Once lograron escapar, mientras que otros 26 quedaron atrapados.

El proceso de búsqueda y evacuación se enfrentó a una serie de obstáculos, entre ellos el estrecho acceso al pozo de la mina, el agua estancada mezclada con barro, las condiciones inestables del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

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LA POLICÍA SE CENTRA EN LA EXPLOTACIÓN ILEGAL

Antam, por su parte, declaró que el incidente se produjo durante una actividad de extracción ilegal de oro y que no formaba parte de las actividades operativas de la empresa. De hecho, la empresa presentó a través de su representante legal a la Policía de la localidad una denuncia formal referente a la presunta extracción de oro sin autorización dentro del área afectada.

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En este sentido, el propio inspector general Hengki, de la Policía Regional de Java Occidental, ha señalado que ha ordenado a la Dirección de Investigación Criminal Especial tomar medidas contundentes contra los implicados en dichas actividades mineras ilegales.

"Tomaremos medidas firmes, especialmente contra los financiadores y otros involucrados", ha prometido, antes de afirmar que "los factores económicos son el motor de esta situación, la cual pone en peligro la seguridad pública". Asimismo, ha subrayado que las fuerzas del orden tienen como objetivo a quienes llevan a cabo actividades de minería de oro ilegal que comprometen la seguridad de la población.

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La Policía ha iniciado ya investigaciones e interrogado a varios testigos, incluido el responsable de la explotación minera, con el fin de identificar a los financiadores, a los autores intelectuales y a los responsables de estas actividades ilegales.