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Moscú, 26 nov (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas este jueves en un ataque del ejército ucraniano contra un aparcamiento en la zona ocupada por las tropas rusas en la región de Zaporiyia.

El ataque con drones tuvo como objetivo la localidad de Vesele en Zaporiyia, región anexionada por Rusia en septiembre de 2022. Todos los heridos han sido hospitalizados, precisó el gobernador, Yevgueni Balitski, en las redes sociales. El ejército ucraniano controla aún el tercio norte de Zaporiyia.

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A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia estimó hoy en 343 los aparatos no tripulados enemigos derribados por las defensas antiaéreas la pasada noche en territorio nacional.

Los drones ucranianos atacaron objetivos en quince regiones del país, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov.

En estos momentos no hay claridad sobre cuándo tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense, ya que Moscú se resiste a la participación europea hasta que sus representantes visiten Moscú.EFE