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Nairobi, 26 nov (EFE).- Sudáfrica anunció este jueves que investiga la captura de un piloto, presuntamente sudafricano y mercenario en el este de la República Democrática del Congo (RDC) tras el supuesto derribo de un avión militar congoleño por la coalición rebelde del Movimiento 23 de Marzo (M23).

"El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO) ha tomado nota de informaciones sobre la captura de un piloto, presuntamente de nacionalidad sudafricana, en el este de la RDC”, señaló esa cartera en un comunicado.

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"El Gobierno de Sudáfrica, a través de las autoridades pertinentes y los canales diplomáticos, está tomando medidas para esclarecer las circunstancias que rodean el incidente y verificar la nacionalidad de la persona en cuestión", añadió el Ejecutivo sudafricano.

La coalición rebelde Frente para la Refundación de la Nación (FRN) —que integra el M23— se atribuyó el derribo cerca de la provincia oriental de Kivu del Sur y aseguró que la aeronave había sido adaptada para transportar y lanzar bombas y misiles de precisión.

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Pretoria reiteró que sus leyes prohíben a los sudafricanos implicarse como mercenarios en conflictos armados fuera del país.

Sudáfrica reafirmó su "firme compromiso" con una salida pacífica al conflicto en el este congoleño y aseguró que mantiene su respaldo a las iniciativas regionales e internacionales orientadas a alcanzar una paz, seguridad y estabilidad duraderas en la zona.

Según el FRN, en el avión viajaban cuatro ocupantes, dos de los cuales murieron tras el impacto, mientras que los otros dos sobrevivieron y fueron identificados por los insurgentes como "mercenarios": un ciudadano sudafricano llamado Alexander Villete y un ugandés, Jordan Mugalya.

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El pronunciamiento de Pretoria se produce después de que las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) informaran el pasado lunes de que habían "perdido contacto" el domingo con una aeronave ligera de carga tipo Cessna 208 debido a las "malas condiciones meteorológicas", cuando volaba entre Beni, en la provincia de Kivu del Norte, y Kalemie, en la de Tanganica (sureste).

El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del FRN, encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23 —respaldado por Ruanda—, y tras la escalada registrada a comienzos de 2025 con la toma de Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente. EFE

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