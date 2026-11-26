26/11/2026 Isa Pantoja. Anabel Pantoja ha logrado lo que parecía impensable hasta hace tan solo unos días: juntar a Kiko Rivera e Isa Pantoja en el cumpleaños de su hija Alma. La pequeña cumplía este lunes 23 de noviembre 2 añitos, y para celebrarlo la influencer organizó una gran fiesta ambientada en las princesas Disney en un local de eventos de Sevilla a la que no dudó en invitar a todos sus seres queridos incluyendo a los hijos de Isabel Pantoja, que dejando a un lado sus diferencias no dudaron en acudir a la llamada de su prima sabiendo lo especial que era para ella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Anabel Pantoja ha logrado lo que parecía impensable hasta hace tan solo unos días: juntar a Kiko Rivera e Isa Pantoja en el cumpleaños de su hija Alma. La pequeña cumplía este lunes 23 de noviembre 2 añitos, y para celebrarlo la influencer organizó una gran fiesta ambientada en las princesas Disney en un local de eventos de Sevilla a la que no dudó en invitar a todos sus seres queridos incluyendo a los hijos de Isabel Pantoja, que dejando a un lado sus diferencias no dudaron en acudir a la llamada de su prima sabiendo lo especial que era para ella.

Un reencuentro del que no fueron testigo las cámaras porque Anabel logró mantener la celebración -que tuvo lugar 24 horas antes, el domingo 22- en secreto, pero que sí quiso compartir a través de sus redes sociales, mostrando con naturalidad un vídeo en el que se veía tanto al dj con su novia Lola García, como a la teruliana con su marido Asraf Beno.

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El 'cara a cara' de Kiko e Isa tras mucho tiempo sin verse -su último encuentro tuvo lugar en enero de 2025, cuando la pequeña Alma estaba ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria- en el que como han asegurado diferentes programas de televisión se saludaron y, aunque no hubo conversación, sí cordialidad y respeto mutuo por Anabel, por lo que el cantante de 'El mambo' también habría saludado a Asraf y le habría felicitado por su victoria en 'Supervivientes All Stars 3'.

De ahí la sonrisa de la hija de Isabel Pantoja, que ha reaparecido este jueves ante las cámaras de Europa Press junto a su marido y, aunque escueta, ha confirmado su reencuentro con su hermano. Sin entrar en detalles, Isa ha revelado que "nos lo pasamos muy bien y ya está". "No hubo más, entonces..." ha añadido, reconociendo que aunque se saludaron no tuvieron esa conversación que tienen pendiente.

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Asraf, por su parte, ha optado por el silencio y no ha confirmado si es cierto que Kiko le saludó, dejando en el aire si pudieron hablar con Lola o qué les pareció la novia del dj, que habría remado a favor para que el encuentro se produjese en el cumpleaños de la pequeña Alma.