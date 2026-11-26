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Madrid, 26 nov (EFE).- Los candidatos del PSOE, el presidente Pedro Sánchez, y del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, a las elecciones del domingo en España avisaron en el debate a cuatro de este jueves de que, si llega un Gobierno del conservador PP con la ultraderecha de Vox, habrá recortes como los aplicados por el presidente Javier Milei en Argentina.

En el bloque de economía y fiscalidad del debate televisado entre los cuatro principales candidatos, Sánchez y Colau se han referido a las palabras del responsable del área económica de Vox, José María Figaredo, en una entrevista este mismo jueves en la que anunció un recorte del gasto público en España de unos 112.000 millones de euros.

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Pedro Sánchez, candidato a la reelección, señaló que lo que proponen Vox y su líder, Santiago Abascal, "es un recorte con la motosierra", aunque "dicen que moderado".

A su vez, Colau indicó que el recorte anunciado por Figaredo es "11 veces más" que el que aplicó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) y "muy similar al que ha hecho su amigo Milei", que ha llevado a Argentina a la "recesión técnica" y a una caída de los salarios y el consumo.

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Sin referirse a esas declaraciones del responsable del área económica de Vox, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió bajar impuestos en la energía, a las familias con hijos o a los autónomos.

"A mí gustan las cuentas, a ustedes les gustan los cuentos", apuntó.

Por su parte, Abascal sentenció: "Basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas". EFE

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