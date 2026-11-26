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Las autoridades de Colombia han anunciado este jueves que han hallado el cuerpo sin vida de una mujer secuestrada a mediados de agosto junto a tres funcionarios de la Policía Nacional en la región del Catatumbo, en el noreste del país, a manos de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se trata de una joven identificada como Angie Jácome y, de acuerdo a las informaciones del diario 'El Espectador', han sido sus familiares quienes han encontrado su cuerpo que presentaba heridas de arma de fuego.

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El consejero de Pazd de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ha confirmado en declaraciones a la prensa que "después de las investigaciones se sabe que había sido secuestrada el 17 de agosto en esta vía también de Cúcuta a Ocaña", al tiempo que ha reclamado que se respete la vida de todos los secuestrados, habida cuenta que aún se desconoce el paradero y estado de los tres agentes retenidos ese mismo día por el ELN.

Estos últimos, identificados como Fredy Alexis Russi, Edinson Yesid Medina y Erica Tatiana Monroy, pertenecen a la Comisión Norte de Santander del Grupo de Investigación del Terrorismo (GRATE) --una unidad de élite de las fuerzas especiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía colombiana.

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El Ministerio de Defensa, entonces bajo gobierno de Gustavo Petro, atribuyó estos hechos a la estructura 'Camilo Torres' del ELN, que tiene 400 integrantes, de acuerdo a un informe de inteligencia difundido el pasado septiembre.