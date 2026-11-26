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París, 26 nov (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital de Francia (Arcom) que suspenda algunos de los programas de CNews o toda la programación de esta televisión del magnate de ultraderecha Vincent Bolloré por no cumplir sus obligaciones de pluralismo.

En un procedimiento formalizado este jueves, RSF justifica esa solicitud de una suspensión durante un mes porque considera que las sanciones que se le han impuesto hasta ahora (ha sido objeto de once en total) no han surtido efecto y hay que ir más lejos.

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El abogado de la asociación, Patrice Spinosi, señaló en un encuentro con la prensa que hay una legislación y una jurisprudencia del Consejo de Estado que fija la obligación para cualquier cadena de televisión informativa de que debe "ofrecer una difusión de información pluralista".

"No puede haber cadenas de opinión", subrayó Spinosi, que recordó que a ese respecto que hay una diferencia entre la prensa escrita, que sí que puede ser de opinión, y los medios audiovisuales en los que hay una obligación de tratamiento pluralista de la información.

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El director general de RSF, Thibaut Bruttin, denunció que CNews hace "una parodia del periodismo", que se dedica entre otras cosas a "señalar objetivos", incluidos profesionales de la información y que en realidad es "un medio contra los medios".

Con esta nueva demanda, que es la cuarta que plantea desde 2021 Reporteros ante la Arcom contra el canal del grupo Bolloré, Bruttin subrayó que lo que se quiere son "sanciones más importantes" porque pese a las intervenciones del regulador que ha habido hasta ahora CNews no ha modificado su trayectoria.

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"Hay un peligro democrático" que para el director general de la asociación de defensa de los profesionales de la información aumenta conforme se acercan las elecciones presidenciales en Francia, previstas el 18 de abril y el 2 de mayo.

Bruttin, que dijo esperar que la Arcom se pronuncie antes de esos comicios, insistió en que "frente a la polarización, el pluralismo es necesario" y señaló que la evolución en los medios es que esas reglas de pluralismo se extiendan también a los influyentes que se presentan como informadores.

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Una alusión al hecho de que la Arcom anunció la semana pasada que los creadores de contenidos en Youtube o en las redes sociales deberán respetar las reglas de pluralismo de cara a las elecciones del año próximo.

La demanda de RSF se asienta en un análisis de 61 horas de programación de CNews durante el pasado mes de septiembre en el que se han utilizado los mismos métodos que utilizó la Arcom para el último dictamen contra la cadena, el pasado mes de junio, es decir observar quién habla, de qué se habla y cómo se trata.

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A partir de ese examen, una de sus principales conclusiones es que la inmigración, la inseguridad y el integrismo islámico representaban casi la mitad de los temas abordados y si a eso se añaden las críticas a la izquierda y a los medios de comunicación públicos, se llega casi a dos tercios.

Además, la opinión principal sobre cada uno de los temas ocupa un espacio abrumadoramente mayoritario y cuando se presentan opiniones discordantes se refutan rápidamente por los periodistas presentes en el plató. EFE