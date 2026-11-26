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Guayaquil (Ecuador), 25 (EFE).- Barcelona empató este miércoles en Guayaquil 1-1 con el bicampeón ecuatoriano Independiente del Valle y conservó una mínima posibilidad de clasificarse a la próxima Copa Libertadores de 2027.

Barcelona protestó al árbitro Guillermo Guerrero por un penalti no concedido sobre los últimos minutos del partido que estaba pendiente de la primera fecha del hexagonal final.

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Independiente del Valle se adelantó con un autogol del defensa Byron Castillo. Barcelona igualó con un penalti ejecutado por Jhonny Quiñónez.

Con el empate, Barcelona se mantuvo en el último puesto del hexagonal, con 53 puntos, a uno de Universidad Católica y Liga de Quito, que ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. EFE