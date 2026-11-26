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Yakarta, 25 nov (EFE).- Equipos de rescate de Indonesia mantienen este jueves la búsqueda de 13 desaparecidos en una mina de oro en el distrito de Bogor (oeste) que resultó inundada tras las fuertes lluvias registradas el lunes, mientras que las autoridades elevaron a 13 el número de fallecidos.

La agencia indonesia de búsqueda y rescate (Basarnas) explicó en un comunicado que están llevando a cabo excavaciones estrechas de aproximadamente 100 metros de profundidad "con contornos irregulares", un factor que ha retrasado las operaciones en la mina, ubicada en la provincia de Java Occidental, a unos 60 kilómetros al sur de Yakarta.

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Asimismo, los rescatistas intentan acceder a las zonas donde se presume que podrían estar las personas desaparecidas, a la vez que se enfrentan a los riesgos asociados por la presencia de agua en las excavaciones, escasa iluminación y terreno resbaladizo.

Hasta ahora las autoridades -que en un primer momento informaron de que un total de 26 personas habían quedado atrapadas en la mina- no ha facilitado detalles sobre las identidades de las víctimas, si bien medios locales apuntan a que se trata de trabajadores del sitio, que presuntamente operaban sin permisos oficiales.

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Las víctimas quedaron atrapadas en una mina de oro a cielo abierto que se inundó cuando un río cercano se desbordó tras las lluvias torrenciales registradas el lunes, informó la Policía.

El pasado mayo, en otro accidente similar en el Sudeste Asiático, un grupo de mineros que había entrado en una cueva de Laos en busca de yacimientos de oro quedó atrapado en la cavidad, situada en la ciudad de Long Chaeng.

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De los siete desaparecidos, cinco fueron rescatados con vida una semana después del incidente, ocurrido tras unas intensas lluvias que inundaron la cueva y provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó la salida. EFE

(foto)(video)