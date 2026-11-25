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Caracas, 25 nov (EFE).- Venezuela y la alemana Siemens Energy oficializaron este miércoles el comienzo de una alianza para la recuperación del golpeado sector eléctrico del país suramericano, con la firma de actas en Caracas, donde se encuentra de visita el presidente de la multinacional, Christian Bruch.

Con la presencia de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, se suscribió un "acta de inicio y materialización de la alianza estratégica para la recuperación del sistema eléctrico petrolero" y otra para la rehabilitación y mantenimiento de la red nacional, según una transmisión del canal estatal VTV.

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Este acto se celebra dos semanas después de que el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobara una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

Bruch, también director ejecutivo global de Siemens Energy, afirmó que la alianza tiene como objetivo mejorar el sistema junto con las estatales Corporación Eléctrica (Corpoelec) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que haya "más progreso" en este país.

Por su parte, Rodríguez expresó que van a "comenzar a trabajar ya" en la recuperación del sistema eléctrico nacional y de autogeneración en la industria de los hidrocarburos.

La mandataria dijo que su país "estuvo imposibilitado durante más de una década para poder acceder a piezas, partes y equipos" para el sector como consecuencia de las sanciones, flexibilizadas este año en medio de la estrecha relación con Estados Unidos.

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En el acto también se encontraba el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, quien calificó este día de "histórico" y aseguró que su país podrá acceder a nuevas tecnologías para el desarrollo del sector eléctrico y poder "lograr la estabilización completa".

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada el pasado 10 de noviembre y que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente".

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Según la norma, las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años.

Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

Este sector fue nacionalizado en 2007 por el entonces mandatario, Hugo Chávez. EFE

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