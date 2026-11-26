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La selección española masculina regresará dos años después al estadio de Mestalla para despedirse del mítico feudo valencianista en el encuentro de ida de cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Francia, que se disputará el próximo 25 de marzo.

"La Selección regresará a Mestalla para escribir el último capítulo de una historia centenaria, tras la aprobación este jueves 26 de noviembre por parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol", informó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en nota de prensa.

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Y es que, con motivo del traslado del Valencia CF al Nou Mestalla, la RFEF ha decidido que el estadio actual sea el escenario del encuentro que enfrentará a España y Francia el próximo 25 de marzo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, como gesto de despedida.

El feudo valencianista acogerá un duelo a la altura de su trayectoria entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial, que reeditarán la semifinal del último Mundial, en la que el equipo de Luis de la Fuente se impuso al conjunto francés (2-0) gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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Entre la Avenida de Suecia y la de Aragón, con una plaza en la 'Final Four' en juego, ambas selecciones afrontarán una eliminatoria cuyos precedentes favorecen a España, con 19 victorias, siete empates y 13 derrotas en sus 39 enfrentamientos hasta la fecha.

Con capacidad para 49.430 espectadores, Mestalla ha sido testigo de grandes noches del fútbol español desde que, el 14 de junio de 1925, la selección debutara en el recinto blanquinegro con una victoria ante Italia (1-0) en un amistoso decidido por un gol de Juan Errazquin.

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Desde entonces, el combinado nacional ha disputado 33 compromisos en el campo del Valencia CF, 18 amistosos y 15 oficiales, con un balance de 20 triunfos, ocho empates y cinco derrotas, además de 63 goles a favor y 29 en contra. Ahora acumula 32 años invicto, donde no pierde desde el 23 de marzo de 1994, cuando cayó ante Croacia (0-2) en un amistoso.

Durante este periodo, las gradas del estadio han sido escenario de memorables actuaciones, entre las que sobresale la mayor goleada de España en Valencia, con una contundente victoria (9-0) ante Austria en 1999, en la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2000.

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El precedente más reciente ocurrió precisamente en marzo de 2025, cuando el equipo dirigido por Luis de la Fuente, también en cuartos de final sellaron en la vuelta su clasificación para la 'Final a Cuatro' tras superar a Países Bajos (5-4) en tanda de penaltis, tras el empate 3-3 en los 120 minutos.