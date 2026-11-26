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París, 26 nov (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa y favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de la próxima primavera denunció este viernes que, según ella, se esté intentando precipitar un acuerdo presupuestario para el periodo 2028-2024 en la Unión Europea (UE) antes de su eventual llegada al Elíseo, con unas prioridades diferentes a las suyas.

En un mensaje en su cuenta de X, en el que reacciona a un artículo del Financial Times que explica que los gobiernos francés y alemán "buscan proteger el presupuesto de la UE de Marine Le Pen".

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La líder de la ultraderecha francesa señaló el objetivo de darse prisa en cerrar un compromiso para "disuadirnos, si los franceses nos confían la responsabilidad de gobernar, de defender los intereses de Francia" en esa negociación, declaró.

Le Pen atribuye así una presunta intención de la Comisión Europea de maniobrar para acelerar un acuerdo sobre los presupuestos del periodo 2028-2034, que es un asunto central de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que se celebra hoy y mañana en Bruselas.

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De cara a esa cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó ayer que va a ser "extremadamente firme" y quiere que su país obtenga la misma dotación de 66.250 millones de euros en la Política Agraria Común (PAC), y su gabinete avisó de que no está dispuesto a que las negociaciones se prolonguen más allá del mes de diciembre.

Un mensaje este último, que puede entenderse como una forma de presionar a los otros países europeos y a la Comisión Europea para advertirles de que su mandato termina con los comicios de abril-mayo y que con lo que vendrá después será más difícil un compromiso.

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Le Pen dijo que se alegra de que Macron quiera más fondos para la agricultura francesa, pero considera que las razones invocadas de la defensa del sector no es lo que está detrás, sino la voluntad de que si llega al poder tenga las manos atadas.

Sin nombrar personalmente al actual jefe del Estado, la que aparece en los sondeos como su más probable sucesora dice que Francia "está al borde del impago y de la explosión social".

"Nuestros dirigentes deberían dedicarse a ponerlo en pie en lugar de tratar de impedir la expresión democrática del pueblo francés mediante viles maniobras políticas", añadió.

En su programa electoral, Le Pen pretende reducir la contribución francesa al presupuesto europeo hasta un 60 % durante los cinco años de mandato, con el argumento en particular de que su país está en una situación financiera muy delicada. EFE

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