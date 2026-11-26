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El porcentaje de la renta disponible que los españoles destinan a gastos relacionados con la vivienda cayó del 16,7% en 2024 al 16% en 2025, una cifra que se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (UE), fijada en el 18,9%, tres décimas por debajo del año anterior, según las últimas estadísticas proporcionadas por Eurostat.

De esta manera, tanto los europeos como los ciudadanos españoles han visto reducida la parte de su renta asignada para el pago de la hipoteca, el alquiler, los suministros u otros servicios vinculados a la vivienda.

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Sin embargo, aquellas personas con ingresos más bajos, por debajo del umbral de riesgo de pobreza --quienes perciben una renta inferior al 60% de la mediana nacional--, registran un gasto en vivienda del 36% en el conjunto de la UE, frente al 16% de quienes cobran por encima de este nivel. En España, los ciudadanos con menor renta dedican hasta el 33% al gasto en vivienda, frente al 12% del aquellos con mayores ingresos.

Todo pese a que en España el precio de la vivienda creció un 12,7% en 2025 y el alquiler aumentó un 2,4%, mientras que en el conjunto de la eurozona comprarse una casa costaba un 5,5% más y el precio del alquiler se elevó un 3,1%.

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En los extremos de los 27 miembros de la UE se sitúan, por un lado, Grecia donde deben destinar hasta un 35% de su renta disponible a la vivienda y, por otro lado, Chipre, cuyo porcentaje asciende únicamente al 11%.

Igualmente, el mercado inmobiliario en España ha cambiado su régimen de tenencia en los últimos años y, mientras en 2016 los propietarios representaban casi el 78% del total, para 2025 el porcentaje descendió hasta el 73,6%, lo que significa que el otro 26,4% de personas vivía en régimen de alquiler.

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Por lo tanto, España continúa aproximándose a unas cifras similares a la media de la UE donde el 68,5% de las personas son propietarias de vivienda, frente al 31,5% que se encuentran viviendo de alquiler.

MUCHOS ESPAÑOLES NO PUEDEN CALENTAR SU CASA

España se encuentra en los primeros puestos del ranking de la UE con mayor número de personas que no puede mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura ante la falta de recursos, abocando a un 16% de la población a pasar frío y afectando a su calidad de vida.

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Por delante de España, únicamente se sitúan Grecia (18,1%), Lituania (16,7%) y Bulgaria (16,1%), mientras que en el conjunto de la UE la media de personas que no puedo calentar apropiadamente su hogar fue del 9%.