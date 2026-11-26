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El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha planteado la posibilidad de revocar el estatus de la misión diplomática de Taiwán presente en el país puesto que no se han cumplido ciertas expectativas de inversión, al mismo tiempo que recompone sus relaciones con China al mismo nivel que otros socios europeos.

"Cinco millones de euros invertidos a lo largo de varios años (...) son claramente insuficientes. Es claramente insuficiente y podría haber sido mucho más", ha valorado Nauseda en declaraciones desde Bruselas, donde ha acudido para participar en una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo, según informa LRT.

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Nauseda ha explicado que Lituania cuenta con autoridad para de manera unilateral cambiar el nombre de la oficina de representación de Taiwán. "Existen vías legales y no hay necesidad de darle tanta importancia. Lo más importante es que nuestra relación siga siendo la que podría ser en mejores circunstancias", ha dicho.

El conflicto data de noviembre de 2021, cuando se inauguró una oficina de representación de Taiwán en Vilna, otorgando así a la isla una entidad política propia para disgusto de Pekín que considera dicha nomenclatura una forma de darle rango de embajada e infringiendo el principio de 'una sola China'.

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China reaccionó rebajando sus relaciones diplomáticas con Lituania y dificultando las relaciones comerciales lo que vino a repercutir en ciertas exportaciones. Taiwán vio en aquello una oportunidad para estrechar sus lazos con el país báltico y anunció inversiones por valor de 200 millones de euros.

Ahora, Taiwán ha advertido de que no tiene intención de modificar el nombre, basándose en lo acordado con las autoridades lituanas. No es la primera vez que Nauseda pone en duda esta cuestión, ya en 2022 apuntó que no le había sido consultada esta maniobra diplomática, que techó de errónea.

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