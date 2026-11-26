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El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha alertado del aumento de casos de cáncer de pulmón entre las mujeres, que ya representan el 28,4 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico incluidos en su registro, frente al 71,6 por ciento de hombres.

Así lo recoge la nueva edición de su Informe del Observatorio de Cáncer de Pulmón, elaborado a partir de los datos de su Registro de Tumores Torácicos (RTT), que reúne información de 43.621 pacientes procedentes de centros hospitalarios españoles.

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"Los datos de nuestro Registro, con información de vida real, reflejan el creciente peso de las mujeres entre las personas afectadas por cáncer de pulmón, una tendencia que en el GECP venimos observando y alertando desde hace un lustro y que debe hacernos reaccionar", ha señalado Mariano Provencio, presidente del GECP.

Para Provencio, se está ante una realidad "especialmente preocupante". "El cáncer de pulmón ya se ha convertido en el tumor que más muertes causa entre las mujeres en España, por delante del cáncer de mama. Es imprescindible reforzar la prevención, impulsar la investigación específica y mejorar el diagnóstico y las opciones terapéuticas para estas pacientes", ha apuntado.

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El informe también ofrece una radiografía de la relación entre el cáncer de pulmón y el consumo de tabaco. Los datos del RTT confirman la estrecha relación entre el cáncer de pulmón y el consumo de tabaco: el 40,5 por ciento de los pacientes con CPNM registrados son fumadores activos y el 46,7 por ciento exfumadores. En conjunto, más del 87 por ciento ha mantenido o mantiene este hábito.

Sin embargo, el informe también evidencia que el cáncer de pulmón no es exclusivo de las personas fumadoras. Un 11,5 por ciento de los pacientes nunca ha fumado, lo que para los especialistas refuerza la necesidad de abordar la enfermedad desde una perspectiva más amplia, sin limitar la percepción del riesgo a un único perfil de paciente.

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Según Bartomeu Massuti, secretario del GECP, "estos datos ponen de relieve la importancia de seguir impulsando la prevención y las políticas de control del tabaquismo, al mismo tiempo que se avanza en el conocimiento de otros factores de riesgo y en estrategias de detección que permitan identificar la enfermedad en fases más tempranas".

EL ADENOCARCINOMA, EL TIPO DE TUMOR MÁS FRECUENTE

En cuanto al perfil del paciente, la edad continúa siendo una variable relevante en el perfil de los pacientes. Según el registro, el 34,9 por ciento recibe el diagnóstico entre los 60 y los 70 años y el 29,1 por ciento entre los 70 y los 80. En conjunto, casi dos de cada tres pacientes se encuentran en esta franja de edad.

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Por sexo, los hombres representan el 71,6 por ciento de los casos registrados, frente al 28,4 por ciento de mujeres. Los especialistas señalan que esta distribución invita a seguir analizando la evolución de la enfermedad y sus diferencias entre hombres y mujeres, tanto en los factores asociados como en las características clínicas y moleculares.

En cuanto al tipo de tumor, el adenocarcinoma es la histología predominante, presente en el 63 por ciento de los pacientes, seguido del carcinoma escamoso, que representa el 27,6 por ciento.

Para los expertos del GECP, la información recogida en el Registro de Tumores Torácicos es una herramienta indispensable de 'Big Data', que permite profundizar en el conocimiento de los distintos perfiles de la enfermedad y constituye una herramienta de valor para orientar la investigación clínica y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIOPSIA LÍQUIDA Y NUEVOS TRATAMIENTOS

El GECP ha dado a conocer este informe en el marco de la celebración de su congreso anual, que se desarrolla estos 26 y 27 de noviembre en Madrid y reúne a más de 500 especialistas en la patología.

El encuentro aborda algunos de los cambios que están transformando la oncología torácica, como la aplicación de inteligencia artificial a la anatomía patológica, la radiómica para mejorar el cribado, la transcriptómica espacial, el estudio del microbioma y el uso de la biopsia líquida y del ADN tumoral circulante para detectar la enfermedad y anticipar la respuesta a los tratamientos.

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El congreso también ha puesto el foco en la medicina de precisión, con nuevas terapias dirigidas frente a alteraciones como EGFR, ALK, KRAS, MET o HER2, los anticuerpos conjugados (ADC) y las nuevas estrategias de inmunoterapia, incluidos los anticuerpos biespecíficos.