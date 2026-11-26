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Las Palmas de Gran Canaria (España), 26 nov (EFE).- Entre las decenas de rescates que los buques de Salvamento Marítimo hicieron esta semana cerca de las españolas islas Canarias y los miles de migrantes que socorrieron, uno despertó especial interés: una niña que nació a bordo de la precaria embarcación en la que viajaba su madre y llegó a puerto con cuatro días de vida.

El pasado martes, día en que se batieron todos los récords y llegaron a Canarias casi 1.611 personas en once cayucos, el buque de Salvamento Marítimo Guardamar Calíope hizo varios rescates, uno de ellos a 70 kilómetros de El Hierro.

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Esta isla situada en el Atlántico, frente a las costas africanas, es el principal destino de los migrantes que intentan llegar a Europa por la llamada Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo.

Ese rescate llamó la atención entre los muchos de esa jornada, porque a bordo iba una niña de cuatro días, que había nacido en plena travesía, en la quinta jornada de navegación de las 172 personas de ese cayuco que salió de Gambia rumbo a Canarias.

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Su madre, de Gambia, la parió en unas condiciones inimaginables, probablemente cuando la esperanza ya empezaba a flaquear tras cinco amaneceres sin ver otra cosa en el horizonte que cielo y olas.

No es el primer bebé que nace en una patera en la Ruta Atlántica, pero esta vez a los sanitarios les sorprendió lo bien que llegaron madre e hija, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que tuvo lugar el parto.

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La pequeña pesa dos kilos y medio y está perfectamente, como su madre, confirmaron a EFE fuentes del Hospital de El Hierro. Desde el mismo muelle, quienes podían hacerse entender con la mujer le sugerían: '¿Cómo se va a llamar? ¡Ay, ponle Calíope! Sería bonito'.

Como adelantó la cadena de radio SER, la niña se llama Aisha Cali, así que lleva en el nombre su misma condición de superviviente, ya que Aisha significa en árabe "la que vive".

No se sabe si el nombre de Aisha lo eligió su madre por este significado o por otra razón, de lo que sí hay constancia es que su segundo nombre, Cali, es por los marineros que la salvaron, los de la Calíope. Ellos tienen desde ahora una nueva musa: Aisha, "la que vive". EFE

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