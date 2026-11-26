Guardar

Lima, 26 nov (EFE).- La escritora e intelectual estadounidense Siri Hustvedt ha pasado los últimos meses promocionando su más reciente libro 'Historias de fantasmas', dedicado a la relación con su pareja, el fallecido autor Paul Auster, y sostiene que seguir hablando de "su fantasma" es una "forma de resucitarlo".

Dos años y medio después de que muriera su marido, Hustvedt reflexiona en una entrevista con EFE en Lima sobre el "cliché" de que "el tiempo lo cura todo", lo que a su juicio, "encierra una gran verdad", puesto que "si quieres seguir viviendo, entonces encuentras nuevas formas de ser".

PUBLICIDAD

La ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras visitó la capital peruana para recibir el doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y algo tímida reconoce que cree que en "su vejez" el trabajo interdisciplinario que ha protagonizado su carrera "ha ido cobrando un poco más de impulso y reconocimiento".

Precisamente, 'Historias de fantasmas', además de plasmar agudas sensaciones sobre el duelo de quien fue su pareja 43 años y el relato de su historia en común, aborda reflexiones sobre neurociencia y filosofía.

Uno de los episodios es la única vez que sintió a Auster, "una experiencia milagrosa y maravillosa", recuerda la autora.

"Te das cuenta de lo bienvenidos que son estos fantasmas. En su mayoría son fantasmas profundamente amados", sostiene con una amplia sonrisa.

Durante este tiempo sin el afamado escritor, indica que ha sentido "el impulso" de nombrarlo en conversaciones, incluso más de lo que hacía antes, para que no desaparezca.

"Tantas frases, lugares, olores me recuerdan a Paul y quiero decirlo en voz alta. Y eso también es proteger al fantasma, es proteger a la persona amada. No quieres que desaparezca de la conversación, que sea olvidado. Es una especie de resurrección, y el libro trata de eso”, dice Hustvedt.

PUBLICIDAD

"Mi impulso es traer de vuelta tanto de ese hombre como sea humanamente posible, y no solo al escritor Paul Auster, que es conocido y, afortunadamente, querido en todo el mundo", señala.

Una de las frases con las que empieza su última obra es "el tiempo pasa sin mí", un sentimiento que no esperaba que le atravesara pues ha afectado a su propia conciencia.

"Debo decir que para esto no estaba del todo preparada. Me había imaginado todo tipo de aspectos de lo que significaría no tener a Paul en mi vida, pero no pensé que el tiempo mismo se vería alterado, que esa parte del flujo de la propia conciencia quedaría en un completo desorden, (...) la gente queda expulsada del tiempo”, relata.

PUBLICIDAD

A pesar de la tristeza, que llega a niveles intensos en 'Historias de fantasmas', Hustvedt aboga continuamente por resaltar lo agradecida que se encuentra de "haberse enriquecido" los años que estuvo con Auster y confiesa que es un lujo poder reencontrarse con su marido en sus libros.

"He vuelto a ellos (los libros de Auster) y he empezado a releer sobre todo fragmentos de los libros que más me importan (...) y ya no lo hago por investigación, sino por mi propio placer personal. Y ya es posible hacerlo. Ya no duele como dolía al principio", dice.

PUBLICIDAD

Agrega que los ritmos de prosa del escritor son "muy propios, muy suyos", por lo que leer sus obras le hace entrar directamente en "la realidad rítmica y prosódica de esa otra persona a la que amas".

Como ensayista y columnista, Hustvedt ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al presidente estadounidense, Donald Trump, pero los recientes resultados de "la ola" demócrata de las elecciones de medio mandato iluminan el rostro de la autora.

"Lloré lágrimas de alivio. Ahora bien, esto no ha terminado. Hay que mantener la lucha colectiva. Este fue un giro muy positivo para Estados Unidos y puede que sea el momento donde un régimen protofascista, si no queda frenado en seco, al menos se vea considerablemente ralentizado", sostiene.

PUBLICIDAD

Recuerda que acudió a casa de su hija Sophie, una de las formas de seguir en contacto con "su fantasma", porque no quería ver los resultados electorales sola y celebra que el panorama "esperanzador, diverso y refrescante" superó sus "sueños más optimistas".

Paula Bayarte