La tabacalera estadounidense Altria Group ha confirmado este jueves que "está considerando una posible oferta por Imperial Brands", empresa británica propietaria de marcas como Nobel y Fortuna, cuya capitalización bursátil supera los 26.000 millones de libras (más de 31.000 millones de euros).
"Cualquier oferta, de realizarse, probablemente se efectuará exclusivamente en efectivo", ha informado la compañía norteamericana a la Bolsa de Londres, añadiendo que también está en conversaciones con un tercero sobre la posible adquisición de parte del negocio de Imperial Brands, aunque ha precisado que "aún no se ha llegado a un acuerdo".
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En cualquier caso, ha advertido de que no existe certeza de que finalmente se realice una oferta ni de cuáles serían sus términos.
Según las reglas del mercado británico, Altria deberá informar a más tardar a las 17:00 horas (de Londres) del próximo 24 de diciembre sobre su intención firme de realizar una oferta por Imperial Brands o anunciar que no tiene intención de realizar ninguna proposición.
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Las acciones de Imperial Brands, cotizada en la Bolsa de Londres, se anotaban una subida de alrededor del 16% al confirmarse el interés en su adquisición por parte de Altria.
Asimismo, la agencia Bloomberg apuntaba este jueves que Japan Tobacco, propietaria de Winston y Camel, estaría estudiando la posibilidad de asociarse con Altria para la adquisición de Imperial Brands, según fuentes con conocimiento del asunto.