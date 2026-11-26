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La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz ha celebrado su vigésimo aniversario con una intensa jornada cargada de mensajes sobre el cambio climático y la eficiencia energética en unos actos celebrados en la Casa de Iberoamérica de la capital gaditana, donde ha marcado su intención de seguir liderando la transición energética de la provincia.

Según el vicepresidente segundo y responsable de la Agencia Provincial de la Energía, Javier Vidal, el organismo "se ha convertido en una herramienta fundamental de la Diputación para prestar apoyo a los ayuntamientos en todo lo relacionado con medioambiente, sostenibilidad y movilidad". La asistencia a los municipios, especialmente en la necesidad de "hacer las ciudades más amables, más sostenibles y, de esa forma, mitigar en lo posible el cambio climático" debe ser, según el también diputado de Transición Ecológica, uno de los objetivos de cara al futuro de la Agencia Provincial de la Energía.

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En una nota, la Diputación ha explicado que la jornada comenzó con un encuentro de profesionales, especialistas del sector y representantes públicos en torno a la 'Sostenibilidad energética y acción climática en la provincia de Cádiz'. La analista Cristina Monge ofreció una disertación en la que mostró claves para ver los desafíos ambientales como oportunidades de desarrollo sostenible.

Por su parte, el director de la Federación Europea de Agencias de Energía y Medio Ambiente, Filip Dumitriu, explicó la situación a nivel energético y climático en Europa y el papel de las agencias como motores de transformación. Finalmente, en una mesa moderada por la gerente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), Marga Rodríguez, los alcaldes de La Línea y Alcalá del Valle, Juan Franco y Rafael Aguilera, el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Puerto Real, Iván Canca, y el ingeniero del Ayuntamiento de Chipiona, Antonio Pedrosa, hablaron de las experiencias llevadas a cabo a nivel municipal y el respaldo recibido por la Agencia Provincial de la Energía para su puesta en marcha.

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Ya por la tarde se celebró un acto de reconocimiento a instituciones, entidades y personas que han contribuido a implantar un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medioambiente en la provincia.

Así, se entregaron un total de 13 galardones, agrupados en siete categorías, como son al Liderazgo en Movilidad Sostenible y Electrificación, a la Excelencia en Eficiencia Energética y Generación Renovable, a la Innovación en Espacio Público, Movilidad Activa e Intermodalidad, al Compromiso con la Energía Ciudadana, al Compromiso con la Acción Climática, a la Trayectoria Externa en Sostenibilidad, Innovación y Compromiso Territorial, y a la Innovación, Sensibilización y Transferencia de Conocimiento en Transición Ecológica.

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Diputación ha recordado que la Agencia Provincial de la Energía dio sus primeros pasos en 2005, en el marco del Programa Energía Inteligente para Europa. En 2026 celebró la primera reunión de su Asamblea General, a la que acudió medio centenar de representantes de otras administraciones públicas, universidad, asociaciones empresariales, centrales sindicales, colectivos ecologistas y entidades sociales diversas de la provincia de Cádiz.

En estos 20 años, la Agencia se ha centrado en poner en valor los recursos energéticos naturales de la provincia, generar sinergias con otros territorios europeos, fomentar la participación ciudadana y ofrecer apoyo a los ayuntamientos para avanzar hacia la transición energética de la provincia de forma equilibrada, ha señalado la Diputación.

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