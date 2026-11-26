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Madrid, 26 nov (EFE).- El golazo de falta directa de Julián Álvarez, con tres tantos y cuatro asistencias en los últimos ocho partidos, y el estreno de Alexander Sorloth dibujan nuevos horizontes ofensivos para el Atlético de Madrid y Diego Simeone, reconfortados porque sus goleadores natos caminan ya al reencuentro de esa destreza.

Son tres goles todavía del argentino y uno aún del noruego, cuando ambos en cada temporada anterior con su actual equipo llegaron al menos hasta los veinte cada uno en cada una de las dos campañas.

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En 2025-26, Sorloth logró veinte en 54 choques (ha jugado tan solo ocho este curso hasta ahora), mientras que Julian Alvarez hizo 20 en 49 partidos (ahora ha disputado 14, por el momento). Y en 2024-25, el ariete nórdico alcanzó 24 en 53 choques por los 29 en 57 de ‘La Araña’ para 53 goles entre ambos.

Es una referencia para el futuro. A este Atlético, si tal proyección histórica también se traslada a este curso, le quedan entre 36 y 49 goles aún por añadir de sus dos delanteros de más referencia en su ataque, más allá de la aportación de Jonathan David (tres goles suma en este inicio), mientras ha logrado sostenerse en cada competición, a cinco puntos del liderato de LaLiga EA Sports en la actualidad, con 31 de 39 puntos posibles, y con opciones aún de entrar en el top ocho de la Liga de Campeones.

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La pasada temporada, por estas mismas fechas, con una aportación goleadora de diez aciertos de Julián Alvarez y dos de Sorloth, el Atlético había resuelto sus 18 partidos con una victoria menos que ahora (11 a 12), dos empates más (4 a 2) y una derrota menos (3 a 4), pese a haber marcado cinco goles más (37 entonces a 32 ahora). Estaba un punto más cerca del líder en LaLiga que en la actualidad, de cuatro a cinco puntos, y había logrado nueve de quince en la Liga de Campeones por el siete de quince de ahora.

Prácticamente una situación similar, cuando ha habido un déficit evidente de sus goleadores; sobre todo, en el atacante argentino, que en la pasada campaña había marcado seis goles más que ahora en sus primeros 14 encuentros de las competición, los mismos que ya lleva ahora. Ahora suma tres dianas y cinco pases decisivos. Entonces, había batido nueve veces el marco rival, aparte de haber entregado cuatro más a sus compañeros.

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“Yo estoy feliz con él. Es un jugador increíble, buenísimo, lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista y lo quiero como jugador. Más allá de no hacer goles, cuando los partidos anteriores no los ha hecho, no hay una jugada de ataque que no pase por él y siempre tenga cosas importantes. Y no tengo ninguna duda de que, para llegar donde queremos, necesitamos al mejor Julián Alvarez”, expresó este miércoles Diego Simeone, su entrenador.

Sorloth ha jugado ocho partidos en esta campaña, fuera de acción por una lesión muscular que lo mantuvo de baja casi dos meses, de mediados de agosto a mediados de octubre. Marcó su primer gol al octavo encuentro, apenas dos desde la alineación inicial. Logró el 1-0 en el minuto 19, tras un pase atrás de Alejandro Grimaldo. Su zurdazo fue potente, a las mallas de la portería rival.

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“Él y el equipo necesitaban que marque. La verdad que fue un lindo gol aparte. La jugada fue muy buena, él llegó con el tiempo justo para marcar. Lo necesitamos, es un gol muy importante para nosotros. No tenemos un jugador del perfil suyo dentro del equipo, que nos ayuda en distintas facetas de los partidos. Y ojalá que nos siga ayudando, porque lo necesitamos”, valoró Simeone, ante nuevos horizontes con los goles de sus delanteros.

Iñaki Dufour