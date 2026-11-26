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Elena Varisca

Puerto España, 26 nov (EFE).- La decisión del Gobierno de Trinidad y Tobago de prohibir la exportación de chatarra a partir del 31 de diciembre, debido al robo y vandalismo de infraestructura pública y privada y a recientes incidentes violentos, deja desamparadas a cientos de familias que dependen de esta actividad.

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La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció esta semana que la prohibición es permanente e incluye chatarra ferrosa, cobre, aluminio y latón, a diferencia de un veto previo de julio pasado que solo afectaba al cobre y tenía una duración de un año.

Persad-Bissessar justificó que es necesario someter a esta industria a un mayor control para proteger la infraestructura pública y frenar la actividad delictiva organizada.

Sin embargo, trabajadores del sector de la chatarra consultados por EFE minimizaron esos incidentes de robo y violencia y denunciaron que la inminente prohibición pone en peligro a familias vulnerables y con escasas oportunidades para encontrar un empleo alternativo.

"Llevamos décadas dedicándonos a la chatarra y ahora, por culpa de unos pocos incidentes, nos penalizan a todos. No es justo", afirmó Josiah John, un trabajador del sector que estima que cientos de personas se dedican a la recuperación de materiales en el país.

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John explicó que las personas con antecedentes penales suelen tener dificultades para encontrar empleo, por lo que el comercio de chatarra se ha convertido en una de sus pocas fuentes de ingresos.

Al respecto, Jashorn Stafford, quien también se dedica a la recuperación de chatarra, comentó que los trabajadores han solicitado al Gobierno que establezca un programa de empleo y capacitación antes de clausurar el sector.

Trinidad y Tobago exportó en 2025 aproximadamente 1.211 toneladas de cobre y sus aleaciones por un valor de 6 millones de dólares, además de 5.121 toneladas de aluminio por 8 millones de dólares.

Los destinos de las exportaciones son principalmente la India, Taiwán, Tailandia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Países Bajos, España, Canadá y Brasil, según estadísticas oficiales.

Allan Ferguson, presidente de la Asociación de Comerciantes de Chatarra de Trinidad y Tobago (TTSIDA, en inglés), declaró a EFE que esta industria cuenta también con la participación de inversores extranjeros provenientes de la India, el principal cliente del sector.

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En opinión de Ferguson, "las actividades delictivas vinculadas a este comercio deberían abordarse sin penalizar a quienes operan de manera legal".

Entre los incidentes recientes se encuentran los ataques del 18 de noviembre contra las instalaciones de la Autoridad de Agua y Alcantarillado, donde el robo de cables eléctricos y equipos afectó el suministro de agua en el sur de Trinidad.

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La prohibición propuesta también surge tras el asesinato de dos hermanos el 14 de noviembre en el depósito de chatarra que regentaba su familia en Claxton Bay, lo que ha despertado preocupación por la violencia y la extorsión entre los operadores del sector.

El presidente de la TTSIDA adelantó que los comerciantes están definiendo sus próximos pasos y buscan mantener conversaciones urgentes con la primera ministra, pero esta ha cuestionado la utilidad de más reuniones.

Persad-Bissessar criticó que sucesivos Gobiernos han dialogado con el sector durante más de 20 años sin lograr detener el robo de metales de la infraestructura pública y la propiedad privada.

La mandataria sostuvo que el Estado y sus ciudadanos han sufrido pérdidas millonarias y que los comerciantes de chatarra no pueden desvincularse del problema mientras se sigan comprando materiales robados.

Descartando también una reunión con la TTSIDA, el fiscal general, John Jeremie, indicó que ya están redactando la legislación con el objetivo de prohibir las exportaciones antes de que finalice el año.

Las consecuencias son inciertas. Con el veto a las exportaciones de cobre de julio pasado, floreció el mercado negro entre Trinidad y Tobago y Venezuela, fomentando la actividad de organizaciones criminales.

Los comerciantes de chatarra señalaron en esas fechas que la prohibición contribuyó, además, a una fuerte caída en los precios del cobre de aproximadamente 6.000 dólares por tonelada a tan solo 2.650 dólares. EFE

(foto)