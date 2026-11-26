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París, 26 nov (EFE).- El Ministerio francés de Exteriores aseguró este jueves que las autoridades francesas mantendrán "invariable" hasta el final del mandato del presidente, Emmanuel Macron, en mayo su apoyo a Ucrania, pese a las posiciones de los candidatos favoritos al Elíseo, que a su parecer no debilitan esa posición.

El portavoz del Ministerio, Pascal Confavreux, que insistió en no prejuzgar cuál puede ser el voto en las elecciones del 18 de abril y - en segunda vuelta- del 2 de mayo, señaló en conferencia de prensa que la posición de Macron y del titular de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha sido "invariable" y que han mostrado su "determinación" en los tres ejes que la definen.

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Esos ejes son proseguir con el apoyo, que se ha traducido en un préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones de euros, al que podría añadirse otro de 45.000 millones propuesto por la Comisión Europea; el aumento de la presión a Rusia, con el vigésimo segundo paquete de sanciones europeas en preparación, y el trabajo desarrollado en el marco de la Coalición de Voluntarios.

Preguntado sobre un posible debilitamiento de esa posición a la vista del cuestionamiento de esa línea política por los candidatos favoritos en las encuestas a los comicios presidenciales (en principio y de acuerdo con los sondeos, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, y el dirigente de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon) Confavreux lo negó.

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Respondió que no le parece que Francia esté perdiendo peso en la Unión Europea (UE), y remitió a la cumbre europea que se celebra hoy y mañana en Bruselas: "nuestra voz se escucha perfectamente".

Tanto Le Pen como Mélenchon propugnan cambios muy significativos con respecto a la política de Macron con Ucrania, y en ruptura también con la que ha sido la línea de la Unión Europea.

Le Pen, que es ahora claramente la favorita para sucederle como presidenta de Francia, ha repetido que, si gana las elecciones, al cabo de seis meses pondrá fin a la ayuda financiera a Kiev, con el argumento de que Francia no se lo puede permitir dada su delicada situación financiera, con un déficit público que este año será del 5,4 % del producto interior bruto (PIB) y una deuda que alcanzó el 119 % a mediados de año.

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Preguntado sobre si apoya los ataques de Ucrania con drones el pasado fin de semana a un mercante ruso en el Mediterráneo cerca de la ciudad libia de Bengasi y a un buque de guerra que estaba atracado en ese puerto, el portavoz francés replicó que Ucrania "es un país agredido que tiene derecho a la legítima defensa".

Confavreux, en cualquier caso, envió su pésame por los dos soldados libios fallecidos en la acción contra el barco de guerra ruso, e hizo hincapié en que Francia defiende la unidad y la estabilidad de Libia. EFE