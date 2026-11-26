26/11/2026 Equipo de emergencias del 112 de Baleares tras el hundimiento POLITICA EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS GOVERN DE LES ILLES BALEARS

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Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias.

La Dirección General de la Marina Mercante ha activado el plan nacional de contingencias por contaminación marítima en su nivel dos mientras que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal. Este último es una prealerta que se activa por cualquier emergencia que no esté contemplada en ningún plan específico.

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El suceso se ha producido esta madrugada, aproximadamente a 25 millas al noreste de Ibiza. Según ha informado la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local este jueves, el buque hundido es el 'Med Emre', con bandera de Malta, que navegaba con destino a Barcelona procedente de Algeciras.

Se trata de un buque de transporte de productos químicos que navegaba cargado de gasóleo. Se calcula que podría transportar siete mil toneladas métricas de este combustible (aproximadamente 1,2 millones de litros).

En el rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. También han intervenido varios buques de Salvamento Marítimo y otros buques mercantes que se encontraban cerca de la zona.

RESCATADOS 17 TRIPULANTES

En el barco accidentado había 17 tripulantes. Todos han podido ser rescatados, pero uno de ellos ha fallecido. De los 17 tripulantes, siete han sido trasladados a Ibiza. Uno de ellos ha sido trasladado directamente al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado su fallecimiento.

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Los seis restantes han sido desembarcados en el aeropuerto de Ibiza. Allí han sido atendidos por ambulancias del SAMU 061, que los han trasladado al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentan heridas leves y la principal afección es la hipotermia.

De los 10 tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han permanecido en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que ha intervenido en la emergencia debido a su proximidad a la zona.

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SE EVALÚA LOS POSIBLES EFECTOS SI HAY VERTIDO DE COMBUSTIBLE

En las próximas horas se procederá a evaluar los posibles efectos del hundimiento en relación con el vertido de combustible. Por este motivo, ya se dirige hacia el lugar de los hechos el buque Clara Campoamor, de la flota de Salvamento Marítimo, especializado en la gestión de vertidos contaminantes. Al mismo tiempo, un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona para realizar el reconocimiento correspondiente.

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El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, se ha trasladado esta madrugada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para realizar el seguimiento del incidente in situ, junto con el jefe del Departamento de Emergencias, Aurelio Soto, y el equipo técnico de guardia.

Desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern se está recopilando toda la información necesaria sobre el accidente y sus posibles consecuencias para valorar las actuaciones y decisiones que deban adoptarse.