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A pesar de que creíamos que Belén Esteban entraba en 'GH VIP' como concursante de pleno derecho, durante el estreno del reality el miércoles pasado descubríamos -la audiencia, que no sus compañeros de edición- que realmente la ex de Jesulín de Ubrique era una "colaboradora infiltrada" con una misión clara en la casa de Tres Cantos: agitar el avispero y dar vidilla a la convivencia los primeros días, dejando en el aire si pasado el plazo acordado con la organización -disfrazado de una autonominación fictia en la que se enfrentaba a Pipi Estrada, Karmele Marchante y Raquel Bollo- decidiría si continuar en el programa para ponerse a prueba 11 años después de su victoria en 'Gran Hermano Vip 3'.

Y tan solo una semana después y para decepción de la audiencia, ya que la 'patrona' ha sido una de las grandes protagonistas y se ha metido en todas las tramas que ha habido hasta ahora, al principio de la gala de este miércoles comunicaba a Jorge Javier Vázquez que tenía claro que su paso por el relity había llegado a su fin, a pesar de los intentos del presentador para convencerla de que no tirase la toalla todavía porque todavía tenía mucho que dar tras su vuelta por la puerta grande a Mediaset.

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"Lo tengo claro, me voy para Paracuellos. Me tengo que ir Jorge. Dije que una semana. Lo he intentado hacer lo mejor posible. He venido porque me han contratado, he hecho lo que tenía que hacer y tengo muy claro desde el primer día, es momento de estar fuera. Tengo cosas que hacer, endo proyectos. Sé que mucha gente sueña estar aquí. He venido a hacer mi función y me quiero ir ya. Quiero estar noche dormir con mi marido, ver a mi madre...Estoy convencida que me vas a intentar convencer. Lo tengo clarísimo", ha expresado rotunda.

Un adiós que el programa ha 'representado' en forma de ajustadísima expulsión en su duelo final -por solo 6 votos de diferencia- contra Raquel Bollo, que se derrumbaba al tener que despedirse tan pronto de su compañera, que en shock no podía contener las lágrimas. "Levántate y dame un abrazo. No llores, tu tranquila que yo estoy bien. Tienes 51 años y llevas toda la vida defendiendo a gente y no han dado la cara por ti, demuestra quién eres", le ha pedido Belén emocionada antes de abandonar la casa.

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Ya en el plató de Mediaset con Jorge Javier, la de Paracuellos ha reconocido que hasta su hija Andrea Janeiro opinaba que tenía que haberse quedado, pero su decisión era inamovible. "Ya he hecho lo que tenía que hacer. Me voy triste, pero creo que he hecho muy bien mi trabajo, hemos dado movida, me he reído muchísimo... pero lo he pasado muy mal. Provocaba las discusiones pero luego lloraba en el baño, no dormía, he estado súper descompensada con el azúcar..." ha explicado, insistiendo en que "yo dije que una semana y es lo que he estado. Tengo cosas que hacer fuera".

Un breve paso por el reality que no ha sido fácil pero del que también saca una lectura positiva, ya que como ha admitido "me he reído muchísimo y me ha encantado conocer a todos los concursantes que no conocía". "Estuve en 2015 y esto es un cuadro. Doy las gracias a GH, pero bueno, estaré el jueves contigo. Lo tengo claro desde el primer día; es momento de estar fuera. Yo sé que mucha gente sueña con estar en GH pero yo he venido a hacer mi función" ha zanjado.

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