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Pekín, 26 nov (EFE).- China advirtió este jueves de que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y generar "riesgos sistémicos a largo plazo" para el crecimiento de la economía global.

El portavoz del Ministerio chino de Comercio He Yadong aseguró en rueda de prensa que la investigación abierta por Washington bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio constituye un "típico acto de unilateralismo", "daña gravemente el orden económico internacional" y "viola seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

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He rechazó además las acusaciones estadounidenses de "sobrecapacidad" industrial y acusó a algunos países de utilizar ese argumento como "pretexto" para aplicar "políticas proteccionistas" y "politizar la competencia normal de mercado".

Según el portavoz, estas prácticas "no contribuyen a resolver las contradicciones estructurales" de estos países y, por el contrario, pueden "alterar la seguridad y estabilidad" de las cadenas industriales y de suministro globales", "elevar el nivel de inflación mundial" y perjudicar los intereses de empresas y consumidores.

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"Generarán riesgos sistémicos a largo plazo para el crecimiento de la economía mundial", afirmó He.

Washington anunció este miércoles nuevos gravámenes a catorce economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón, por prácticas que considera relacionadas con un exceso de capacidad productiva.

En el caso chino, la propuesta eleva al 20 % determinadas tasas actualmente situadas en el 12,5 % y contempla aumentarlas hasta el 40 % si fracasan las negociaciones comerciales, aunque los aranceles todavía deben superar audiencias y consultas públicas antes de entrar en vigor.

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He instó a Estados Unidos a "corregir sus prácticas erróneas" y regresar a la vía del diálogo y la negociación, al tiempo que aseguró que Pekín seguirá de cerca la evolución de la situación y "se reserva el derecho a adoptar las medidas necesarias" para defender sus intereses.

La nueva disputa surge apenas una semana después de que los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, volvieran a reunirse en la ciudad suroriental china de Shenzhen durante la cumbre de la APEC, en un momento en que ambas potencias mantienen vigente hasta el 10 de enero una tregua comercial y preparan un nuevo encuentro entre sus líderes en diciembre, durante la cumbre del G20 en Miami (Florida, EE. UU.). EFE

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