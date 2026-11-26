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Isaac J. Martín

El Cairo, 26 nov (EFE).- Los hospitales en la provincia yemení de Marib, uno de los frentes de combate activos en la guerra en el Yemen, enfrentan una crítica escasez de insumos básicos como sangre y oxígeno para atender el alto volumen de heridos, alertó en una entrevista con EFE el cirujano hispano-cubano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Eduardo Toro.

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"Se necesitan insumos médicos, oxígeno, material anestésico, material quirúrgico, sangre para transfusiones y quirófanos operativos", afirmó el médico, con más de 30 años de experiencia médica y 12 en misiones humanitarias -siete de ellos con el CICR-, y que integra actualmente el equipo quirúrgico móvil que apoya al Hospital General de Marib.

En una entrevista en vídeo, enviada a través del CICR, el cirujano, de 57 años, presente en el Yemen desde agosto, indicó que "la necesidad más urgente que hay en estos contextos, y específicamente en Marib, es garantizar los servicios médicos para la atención al paciente traumatizado".

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Según explicó, los equipos médicos reciben diariamente un elevado número de pacientes con "traumas complejos" e inestables, en su mayoría heridos de guerra por disparos o grandes explosiones, además de víctimas de graves accidentes de tráfico.

Pero no sólo eso: "Tienen que seguir lidiando con los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, tanto adultos como niños, con la mujer embarazada, y eso hace que la carga de trabajo aumente mucho", aseveró el cirujano del CICR, organización que está presente en el Yemen desde 1962 -prestando ayuda en colaboración con la Media Luna Roja yemení-, con servicios gratuitos.

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Esta situación actual se ve aún más agravada por la precariedad del transporte extrahospitalario, ya que muchos heridos son trasladados desde zonas remotas en vehículos particulares o sin equipamiento sanitario adecuado, lo que reduce drásticamente su margen de supervivencia al llegar al quirófano.

"Es un verdadero reto en estas condiciones. Y creo que todo el sistema debería enfocarse en que la ayuda humanitaria es tarea de todos, y que debemos siempre tener presente que cuando un hospital pierde su capacidad de atención y de reacción y de ser operativo, no solamente se está afectando el paciente como tal, el paciente de trauma; también se afecta la comunidad, porque queda expuesta y queda muy vulnerable", apuntó.

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El Yemen atraviesa desde finales de verano una grave escalada bélica marcada por el avance de los hutíes -respaldados por Irán- en varios frentes clave, entre ellos las provincias de Marib, Taiz y la costa del mar Rojo, tras hacerse con el control de enclaves estratégicos del Gobierno yemení reconocido internacionalmente -apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudí-.

Esta reactivación de los combates, tras más de una década de conflicto, ha dejado miles de víctimas en los últimos meses y ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 360.000 personas desde agosto, que se suman a los 5,2 millones de desplazados internos que ya existían en el país, según los últimos datos de la ONU.

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El recrudecimiento de la violencia ha llevado al límite a un sistema sanitario ya devastado en una nación donde el 70 % de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir, mientras las restricciones de acceso, el bloqueo de carreteras y la falta de financiación internacional dificultan el envío de suministros médicos y la evacuación de heridos desde las zonas de frente.

Toro insistió en que la respuesta humanitaria no pasa únicamente por el envío de suministros, sino también por mejorar las evacuaciones y capacitar al personal sanitario yemení, cuya "entrega y profesionalismo" destacó pese a trabajar en condiciones extremas.

"El cirujano tiene que mantener siempre serenidad, certeza y acción rápida, lo que no significa que nos acostumbremos al sufrimiento humano", sentenció el médico, al recordar que detrás de cada intervención de urgencia "hay una familia esperando una respuesta". EFE

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(foto)(vídeo)