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Nairobi, 26 nov (EFE).- La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado la barrera de los 12.000 casos confirmados, incluidos más de 5.900 muertos, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 24 de noviembre, se han registrado un total de 12.021 infecciones, incluyendo 5.904 fallecimientos.

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La epidemia -el decimoséptimo brote en la RDC y el segundo más mortífero de la historia registrado a nivel global- presenta actualmente una tasa de letalidad del 49,1 %, precisó el INSP. EFE