Guardar

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que "no hay jugada de ataque que no pase por Julián Álvarez y siempre tenga cosas importantes", respaldando a su delantero tras recibir varios silbidos otra vez este miércoles por parte de su afición durante el triunfo (2-0) contra el Viking FK en la jornada 5 de la Champions League.

"Yo estoy feliz con él. La verdad que es un jugador increíble, buenísimo. Lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista, lo entiendo como jugador. Más allá de no hacer goles, cuando los partidos anteriores no los ha hecho, no hay una jugada de ataque que no pase por él y siempre tenga cosas importantes. Para llegar donde queremos, necesitamos al mejor Julián Álvarez", dijo el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Igualmente tuvo elogios hacia Alexander Sorloth, autor del otro gol del triunfo. "Lo necesitamos, es un jugador muy importante para nosotros, no tenemos un jugador de su perfil dentro del equipo, que nos ayuda en distintas facetas de los partidos. Y ojalá que nos siga ayudando porque lo necesitamos", insistió el entrenador argentino del Atlético.

Koke Resurrección, capitán colchonero, igualmente también recibió sus alabanzas. "Difícil explicar algo que gusta verlo. Porque cuando empieza el partido y está ahí en el campo, la verdad que el equipo tiene un trato de pelota diferencial, tiene una personalidad diferente a los demás para hacerse dueño del equipo como lo hace y no erra pase. Es muy difícil verle errar algún pase en la salida de la pelota con presión", reflexionó.

PUBLICIDAD

"Empieza a tener más años, es verdad, pero lo vamos gestionando de la mejor manera y él va conviviendo cada vez mejor con estos estados y por eso el otro día jugó 90 minutos y hoy repetimos porque está bien. Cuando un futbolista está bien, hay que dejarlo jugar y entendíamos que en el partido de hoy lo íbamos a necesitar como lo necesitamos, y terminó siendo un partido más increíblemente. Creo que el mejor regalo que se llevó hoy, más allá de la victoria, fue el cariño de nuestra gente para con él porque se sintió, y mucho", aseveró Simeone al respecto.

"El primer tiempo hicimos un partido muy bueno, donde nos quedamos cortos con el 2-0 pese a que ellos también tuvieron algún despeje de Hancko muy bueno, la última de Grimaldo que salvó un tiro que pudo haber sido el 2-1; creo que pudimos haber tenido algún gol más, cosa que no sucedió. Ya en el segundo tiempo no controlamos tanto el juego. Sí tuvimos situaciones, la de Hancko de cabeza, la de Cardoso, la de Cardoso que se cae, la de Sorloth, la de David, etc. Pero no era lo mismo ya, ya era más espaciado y obviamente con menos calidad de lo que se vio en el primer tiempo. Trabajamos para que se equilibre ese primer tiempo a ese segundo; no es fácil, pero intentamos equilibrarlo", argumentó el 'Cholo'.

PUBLICIDAD

Otro jugador importante fue el citado Hancko. "Para nosotros y para el equipo es una pieza muy importante porque puede jugar de tercero, puede jugar de lateral como lo ha hecho en su selección y de segundo central. Tiene salida, tiene gol, tiene cabezazo, tiene buen uno contra uno. Es un jugador muy completo, con un pie importante en su salida desde el juego asociativo y va en crecimiento continuo. Yo creo que desde que llegó a hoy hay un crecimiento en él importantísimo y ojalá que pueda seguir creciendo porque es nuestro trabajo mejorar a los futbolistas que vienen. Creo que él está en esa faceta de crecimiento puro", recalcó sobre el eslovaco.

El buen momento del Atlético llega tras haber flojeado justo antes del parón de selecciones. "En ningún momento perdimos la firmeza y la confianza, nunca perdimos la continuidad de hacer un partido bueno. Con el Bayern hicimos un partido importante hasta el minuto 60, el penal ese nos condicionó el proseguir del partido. Con el Barcelona hicimos un primer tiempo increíble y después ellos fueron contundentes, cosa que nosotros no pudimos hacer. Pero en ningún momento cambiamos ni el paso, ni la confianza, ni la seguridad ni el camino que estamos teniendo", opinó.

PUBLICIDAD

Además, describió al Viking. "Un equipo que en el primer tiempo, cuando le dimos la posibilidad de sacar centros de los costados, generó peligro, sobre todo del sector izquierdo nuestro, donde ya después compensamos ese trabajo con Kang-in recorriendo para atrás como quinto y ya no apareció esa posibilidad que sí apareció en la primera parte del partido", señaló.

"Un equipo valiente, un equipo que presiona en campo rival muy bien y que obviamente nos quitó tiempo. Pero así y todo, creo que hicimos un partido muy bueno donde logramos superar la presión, logramos hundirlos y tener situaciones de gol. Metimos dos goles, pudimos haber metido más y creo que nos vamos con una victoria importante", resumió finalmente.

PUBLICIDAD