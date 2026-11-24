24/11/2026 El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña electoral, a 24 de noviembre de 2026, en Huesca, Aragón (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, según ha anunció ayer, 23 de noviembre, el presidente del Gobierno. POLITICA Verónica Lacasa - Europa Press

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El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha emplazado a votar "al rojo socialista para avanzar cuatro años más" y "frenar la negrura" de los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.

Sánchez ha protagonizado un mitin en el Palacio de los Congresos de Huesca, acompañado de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y los candidatos al Congreso y Senado, donde ha abogado por "una movilización inteligente" para "optimizar nuestro voto".

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"Después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas", ha añadido, tras indicar que siempre ha sido muy consciente de que una de sus principales responsabilidades era "unir a la izquierda", animando a "ganar las elecciones".

"Yo no había visto nunca una movilización como en esta ocasión; no la viví en 2023 y conseguimos gobernar, y el 29 de noviembre que se vayan preparando porque habrá una movilización histórica y una remontada época para gobernar a partir del próximo domingo".

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Ha recordado que el presidente brasileño, Lula da Silva, estuvo hace unos días en Madrid, tras derrotar a la derecha en las elecciones en su país, "y decía que, sobre todo, había que pensar en qué país queremos para los próximos cuatro años".

Al respecto, Sánchez ha aseverado que "la historia no la hacen los grandes hombres, la gente con poder", sino "la gente corriente, de a pie, personas valientes".

Ha mencionado a Nevenka Fernández, quien en 2001 denunció un caso de acoso sexual por parte de su jefe, el alcalde de Ponferrada, y "recibió el intento de destruir su credibilidad por parte de sus compañeros y seis años después el Parlamento aprobó la Ley de Igualdad". Este martes el Gobierno de España le ha condecorado con la encomienda de la Orden del Mérito Civil: "Por no callarse la honramos".

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También ha aludido a Ana Orantes, asesinada por su marido en 1997 tras denunciar en un programa de televisión la violencia de género que sufría "y seis años después el Parlamento nacional aprobó la Ley de Lucha contra la Violencia de Género".

Pedro Sánchez ha recordado al dirigente del PSOE Pedro Zerolo, que impulsó la Ley de Matrimonio Igualitario en 2005. Asimismo, ha comentado que recientemente ha hablado con Ramona, quien acompañó en 1998 a Ramón Sampedro, quien "luchó por una muerte digna", añadiendo que "España tardó 23 años en aprobar una Ley de Muere Digna que hoy quieren derogar".

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Por último, ha citado a Maricarmen, fallecida recientemente tras ser desahuciada de su vivienda, quien "nos dijo a toda España que hiciéramos todo lo posible para que nadie más sufriera con el desahucio".

"Ellos y ellas son seres de luz que con su sufrimiento removieron las conciencias de millones de españoles y han hecho de nuestro país lo que es hoy, un país de derechos", lamentando que "hay personas y partidos que pretenden apagar esa luz de derechos y libertades".

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LA FUERZA DE LA GENTE

Precisamente, "de eso van estas elecciones; van de que si la fuerza de la gente es la que logró las conquistas en derechos y libertades, es la fuerza del voto el 29N lo que nos va a permitir blindar esos derechos y libertades frente a aquellos que pretenden derogarlos".

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"Junto a ellos hay millones de españoles, personas anónimas que se han movilizado por las pensiones dignas, por la reforma laboral, mujeres que se han movilizado el 8 de marzo contra la violencia de género, a las que apoyamos muchos hombres que creemos en el feminismo como causa de los derechos humanos, o las entidades memorialistas, que han luchado por la memoria del exilio y por sus familiares en las cunetas".

"Vamos a votar por ese exilio republicano el 29N", ha continuado Pedro Sánchez, quien ha comentado que escucha a Santiago Abascal decir que no tiene posición cuando le preguntan por Francisco Franco, "pero quiere derogar la Ley de Memoria Democrática y ha ido al Tribunal Supremo para que los nietos del exilio republicano no puedan votar en estas elecciones".

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"La historia no avanza sola, hay que empujarla, y la vamos a empujar con nuestro voto, votando al rojo, al PSOE, por el avance y no por la involución que representan PP y Vox, que lo único que hacen es insultar, mentir y amenazar con derogaciones en derechos y libertades".

Pedro Sánchez ha asegurado que Feijóo "va a perder las elecciones del 29N" y "el PP tendrá que abrir un proceso de reflexión sobre qué alternativa quiere proponer a la ciudadanía, que no pueden ser insultos ni una oposición destructiva".

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"A cada insulto, un voto; a cada amenaza de derogación y cada mentira, otro voto, hasta tener mayoría absoluta" el 29N, ha reclamado Sánchez.

BUENA POLÍTICA

"Hay que hacer buena política", ha proclamado el candidato socialista, abogando por "prorrogar el impuesto a la banca, ayudar a los inquilinos y rehabilitar vivienda".

Como ejemplos de buena política, ha destacado la ampliación del permiso por el fallecimiento de un familiar a diez días "y la mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales".

Otro ejemplo de buena política, ha continuado, es "recordar que hemos tenido antepasados que han ido a trabajar fuera de España durante la dictadura franquista" y ahora dar derechos a los inmigrantes, mientas que "la mala educación es escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo decir que los españoles se tienen que dedicar a tener hijos y los migrantes a trabajar: Ese es el cuento de la criada y no lo queremos ni en las novelas".

También "la buena política es reivindicar a poetas universales como Lorca, enorgullecernos de que gracias a los Javis todo conozca lo que supuso Lorca para España y la poesía universal" y "la mala educación es ver cómo PP y Vox lo que están haciendo es censurar las obras de teatro de Lorca y otros muchos artistas, ya lo vivimos hace 40 años y no queremos volver ahí".

"La buena política es reducir la ratio de profesor por alumno en Infantil, Primaria y Secundaria y reforzar los criterios de FP y la mala educación es ver a una presidenta de la Comunidad de Madrid decir que si un profesor de literatura habla de Unamuno puede ser denunciado por sus compañeros; eso es represión y no la queremos para nuestros hijos e hijas".

"La buena política es crecer al 2,6 por ciento y crear 22 millones de trabajadores, y la mala educación es no reconocer esos éxitos, que no son éxitos del Gobierno de España, sino un éxito de país".

PP y Vox "empezaron por el censo, luego el voto por correo, luego Feijóo dijo que le inquietan las urnas y los resultados, y Abascal que reconocerá el resultado si no hacemos trampas", ha proseguido Pedro Sánchez, lamentando que "están en eso de ponerse la venta antes de las heridas y por eso no nos basta una victoria por la mínima" porque "si ganamos por mucho no tendrán excusas".

Así ha emplazado a obtener "una victoria inapelable", expresando su deseo de obtener 176 escaños en el Congreso de partidos progresistas con una participación electoral del 75 o el 80 por ciento. También ha apostado por ganar en el Senado para que el próximo Gobierno "tenga más fuerzas y llegue más lejos".

Lo que proponen PP y Vox "es la involución, lo mismo que en Estados Unidos", ha enfatizado el candidato socialista, quien ha criticado "al de la motosierra", el presidente de Argentina, Javier Milei: "Somos zurdos y a mucha honra, son las mujeres las que logran los avances sociales en nuestro país".

Durante su etapa de gobierno "España ha representado un faro de dignidad en el mundo, diciendo no al cinco por ciento de presupuesto en Defensa", ha dicho Sánchez, para añadir: "Esa España de dignidad que dijo no a la guerra en Irán y en Ucrania y sí al reconocimiento del Estado de Palestina necesita vuestro apoyo para seguir avanzando". Pedro Sánchez ha animado a votar por los pensionistas, por los derechos de las mujeres, por los derechos LGTBI, por la paz.