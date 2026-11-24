30/08/2026 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales, a 30 de agosto de 2026, en Estados Unidos. La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encierro en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular. POLITICA X/NicolasMaduro

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El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha difundido un mensaje en el que agradece las muestras de respaldo recibidas con motivo de su 64 cumpleaños desde el centro penitenciario de Nueva York en el que permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura en enero durante una incursión militar estadounidense.

"Hasta aquí me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector", ha expresado el exmandatario en una carta difundida a través de sus redes sociales, en la que dedica palabras de gratitud a sus padres, a su familia y a lo que define como el "pueblo hermoso y solidario" de Venezuela.

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En el escrito, Maduro asegura haber sentido las felicitaciones "desde cada rincón" del país y agradece también los mensajes, poemas y canciones enviadas por movimientos internacionales de solidaridad. "En cada una de esas expresiones, Cilia y yo sentimos su apoyo firme y perseverante", ha añadido, antes de concluir con un llamamiento a mantenerse "unidos en lo más elevado y sagrado de nuestro espíritu".

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados en el Palacio de Miraflores en una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos que dejó más de un centenar de muertos y tras la cual la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela.

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Ambos afrontan un proceso penal ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por liderar presuntamente un "sistema de represión" con detenciones arbitrarias y torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses, unas imputaciones que se suman a los cargos presentados en 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.