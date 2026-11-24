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Estrasburgo (Francia), 24 nov (EFE).- Varios grupos del Parlamento Europeo tantearon este martes que la Unión Europea ponga fin al expediente abierto contra Hungría por su deriva iliberal tras la salida del ex primer ministro Viktor Orbán, aunque insistieron en que Bruselas debe mantener la vigilancia para asegurar que el Estado de derecho se restaura plenamente.

En un debate sobre el Estado de derecho en Hungría tras la llegada del nuevo primer ministro, el popular Péter Magyar, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, subrayó que con el nuevo Ejecutivo "se ha logrado un progreso importante hacia el respeto de los valores" básicos de la Unión Europea, los recogidos en el artículo 2 de sus tratados.

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"El nuevo Gobierno está avanzando con determinación para cumplir con sus promesas al pueblo húngaro y restaurar el Estado de derecho", dijo McGrath, que enumeró las reformas que ha llevado a cabo el país desde el cambio de Gobierno, aunque advirtió de que aún quedan algunas pendientes.

El popular sueco Tomas Tobé, que comparte familia política europea con Magyar, fue el primero en argumentar que estos avances deberían llevar a que la Unión Europea zanje el expediente que abrió a Budapest en 2018, a instancias de la propia Eurocámara, a raíz de la deriva iliberal de Orbán y de la tensión con Bruselas por el incumplimiento de los valores básicos europeos en el país.

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"Están haciendo un esfuerzo histórico y debemos reconocerlo", dijo Tobé.

De manera similar se pronunció la liberal Sophie Wilmès, que sugirió que la Eurocámara "reconsidere" el futuro de este expediente para "mandar un mensaje positivo de ánimo, aunque no un cheque en blanco".

Socialdemócratas, verdes o izquierda, por su parte, fueron más cautos y, aunque valoraron las reformas hasta ahora, advirtieron de que queda mucho trabajo pendiente para garantizar el respeto pleno a los valores europeos aún con el cambio de Gobierno.

"La confianza es buena, pero las pruebas y el control son aún mejores. Lo que pasó en mi país puede volver a pasar y en cualquier país europeo", dijo la socialdemócrata húngara Klára Dobrev.

La bancada de la extrema derecha, por su parte, protestó ante el "doble rasero" de la Unión Europea con el caso húngaro y aseguró que el Gobierno de Magyar tiene ahora "presos políticos" mientras Bruselas "aplaude".

"Nosotros siempre hemos rechazado el expediente porque podíamos ver que era una forma de chantaje contra el Gobierno húngaro", dijo la presidenta del grupo Patriotas por Europa, la húngara Kinga Gál, "delfín" de Orbán en Bruselas. EFE