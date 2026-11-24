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Nairobi, 24 nov (EFE).- El Ejército de Etiopía y una milicia aliada podrían haber cometido crímenes de guerra al haber perpetrado el pasado septiembre ataques de artillería que causaron la muerte de al menos 14 civiles contra la ciudad de Alamata, en la región norteña de Tigré, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).

Tras sus investigaciones, la organización también concluyó que las fuerzas rebeldes que lidera el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), enfrentado al Gobierno federal, pusieron en riesgo a la población civil al establecer bases militares en zonas residenciales pobladas, incluidas varias escuelas en Alamata, que las tropas federales tomaron finalmente el día 28 de septiembre.

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Los ataques de artillería ocurrieron, según documentó la ONG, entre el 26 y el 28 de septiembre y fueron efectuados por la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF, en inglés) junto a las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT).

"Durante tres días seguidos, la ENDF y sus aliados de las FPT bombardearon Alamata repetidamente, haciendo caso omiso de las vidas de sus 80.000 habitantes", señaló en un comunicado Yasmine Ahmed, directora sénior de AI sobre Impacto Regional en Derechos Humanos.

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"El uso de artillería, una arma con efecto de amplio alcance, en barrios densamente poblados, tiene un impacto terrible en la población civil. Los ataques indiscriminados violan las normas del derecho internacional humanitario y estos ataques deben investigarse como crímenes de guerra", añadió.

Un profesional sanitario, que estuvo de guardia en el hospital de Alamata durante esos tres días, explicó a AI que casi todas las víctimas registradas en ese periodo eran civiles y que la mayoría de las lesiones parecían haber sido causadas por "metralla procedente de munición explosiva".

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Uno de los barrios más golpeados fue un área "densamente poblada" en el subdistrito 04 de la ciudad, en la que abundan "viviendas unifamilitares" que fueron alcanzadas por los bombardeos y junto a las que hay dos edificios donde "residen cientos de civiles".

Tres testigos presenciales relataron a AI que la artillería impactó contra cinco de estas casas en el amanecer del día 27, lo que mató a siete personas e hirió a otras cuatro.

Vídeos verificados por Amnistía mostraron daños en otra estructura situada en un recinto a unos 150 metros de un hotel que, según residentes, albergaba a miembros del FPLT, si bien una persona afirmó que los rebeldes no estaban allí el día del ataque.

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Amnistía no pudo comprobar de manera independiente la presencia de rebeldes tigrinos ese día dentro o cerca del hotel, pero la ENDF y las FPT bombardearon otras zonas en las que residentes aseguraron a la ONG que no había ninguna presencia militar.

AI cree "muy improbable" que los bombardeos de Alamata se debieran a ataques lanzados por el FPLT desde el interior de la ciudad.

Seis personas entrevistadas por AI afirmaron que, en los meses previos al estallido de nuevas hostilidades en el norte de Etiopía, el FPLT usó casi todos los colegios de Alamata como bases militares, unas acusaciones rechazadas por los rebeldes.

Además, los residentes consultados por la ONG en su investigación señalaron que el FPLT no dio ninguna advertencia ni orden de evacuación a los vecinos.

"Cualquier posible violación del derecho internacional humanitario por parte del FPLT al desplegar sus fuerzas y medios militares en barrios densamente poblados no exime a la ENDF y a sus aliados de sus obligaciones y nunca puede justificar el uso indiscriminado de armas explosivas, como la artillería, en una zona densamente poblada", aseveró Ahmed.

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Frente a la "impunidad" por estos crímenes, AI pidió al Consejo de Seguridad de la ONU establecer un "mecanismo independiente" para investigar esos hechos.

El Ejército etíope ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre. EFE