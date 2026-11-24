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Sídney (Australia), 24 nov (EFE).- Australia y Singapur acordaron este martes estrechar su cooperación en inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad para proteger sus infraestructuras digitales, anticiparse a nuevas amenazas tecnológicas y garantizar que los sistemas avanzados permanezcan bajo control humano.

El compromiso quedó recogido en una declaración conjunta tras una reunión de los líderes de ambos países en Camberra que estuvo encabezada por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo singapurense, Lawrence Wong.

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"Nos comprometemos a trabajar juntos para contribuir a configurar los enfoques regionales y globales sobre IA, garantizando al mismo tiempo que esta tecnología permanezca bajo control humano", afirmó Albanese durante una comparecencia conjunta tras el encuentro.

El acuerdo contempla reforzar la colaboración frente a los nuevos desafíos de seguridad asociados a la IA, intercambiar conocimientos sobre evaluación y certificación de modelos y desarrollar mecanismos para detectar y mitigar riesgos.

Ambos gobiernos también se comprometieron a impulsar estándares internacionales que permitan un desarrollo seguro, responsable y transparente de esta tecnología.

La iniciativa incluye una mayor cooperación en infraestructuras digitales y flujos transfronterizos de datos, con especial atención a la protección de la privacidad y la seguridad de la información. Asimismo, busca estrechar los vínculos entre empresas, centros de investigación y administraciones para acelerar la adopción de la IA sin comprometer la resiliencia económica.

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"En un mundo de creciente incertidumbre, las asociaciones de confianza importan más que nunca", señaló Wong, quien destacó la relación estratégica entre ambos países y su capacidad para afrontar conjuntamente desafíos regionales.

El acercamiento se enmarca en una asociación estratégica más amplia que ambos países han reforzado durante el último año, también en materia de seguridad económica.

El pasado julio firmaron un protocolo para garantizar el suministro de bienes esenciales, incluidos los combustibles, ante posibles interrupciones del comercio internacional.

Singapur proporciona el 55 % de la gasolina que consume Australia, el 15 % del diésel y el 23 % del combustible de aviación, una dependencia que ilustra la importancia de proteger las cadenas de suministro estratégicas.

Ambos gobiernos suscribieron también este martes un memorando sobre suministros esenciales y reafirmaron su cooperación en ciberseguridad. EFE

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