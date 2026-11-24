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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- Un gol de Helmersen en el descuento dio el triunfo al Bodø/Glimt frente al LASK (1-0) en un partido sin mucho brillo y escaso en ocasiones que refuerza al conjunto noruego y supone un ligero paso atrás para los austríacos, que venían de dos victorias seguidas.

El Bodø/Glimt suma ya siete puntos, todos en casa; el LASK, se queda en seis.

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No tuvo mucha historia la primera parte. Por no haber, casi ni hubo oportunidades. Un disparo de Auklend, a pase de Hauge, que se fue cerca del palo, y un cabezazo desviado de Bjørtuft en un saque de esquina fueron las únicas del Bodø/Glimt.

El LASK sólo se acercó con cierto peligro a la portería de Halkin en un centro pasado de Dibango que tocó la parte superior del larguero y se fue a saque de puerta.

El conjunto noruego monopolizó la pelota, pero le costó encontrar el último pase frente a un rival que no pasaba apuros y aguantaba con comodidad, aunque sin amenazar tampoco en ataque.

No cambió el guión tras el descanso. El Bodø/Glimt no encontraba huecos y carecía de chispa. El LASK esperaba.

Brynhildsen, en una pelota larga de Berg, se quedó solo ante la salida de Jungwirth, pero su remate picado, flojo, lo acabó sacando un defensa sin problemas.

El LASK empezó a creérselo más y a pisar con más frecuencia campo rival. Adeniran disparó alto. Dibango, con todo a favor, tiró muy desviado.

El Bodø/Glimt recuperó el mando en el último cuarto de hora y volvió a encerrar al LASK, pero apenas dejó un tiro de falta de Berg desviado por el portero y varias jugadas embarulladas en el área rival, un bagaje que parecía insuficiente para romper el cero. Hasta que en el descuento, un cabezazo de Helmarsen, desviado por Bogarde, acabó dentro de la portería y desató la alegría en la gélida noche noruega.

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---Ficha técnica:

1 - Bodø/Glimt: Halkin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Auklend (Kitolano, m.74), Berg, Brunstad Fet (Saltnet, m.74); Blomberg, Brynhildsen (Helmersen, m.74), Hauge (Mâäta, m.90).

0 - LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Freckleton; Jørgensen (Bogarde, m.82), Ljubicic, Danek (Elfadli, m.73), Schöpf (Horvath, m.61), Dibango; Lang (Usor, m.61), Adeniran (Kalajdzic, m.82).

Gol: 1-0, m.90: Helmersen.

Árbitro: Umut Meler (Turquía). Sacó tarjeta amarilla, por el Bodø/Glimt, a Gundersen (m.89); por el LASK, a Danek (m.71).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el estadio Aspmyra de Bodø.