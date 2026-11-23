Guardar

Una vivienda ubicada en la localidad valenciana de Requena se ha derrumbado sin causar ningún herido, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El incidente tuvo lugar ayer, sobre las 20 horas, cuando los bomberos recibieron un aviso para trasladarse hasta la calle Poniente de Requena, donde se había derrumbado una casa.

PUBLICIDAD

Hasta la zona se movilizó una dotación de Requena y el sargento. Se trataba de un derrumbe que tuvo lugar cuando no había nadie en el interior del inmueble. Los efectivos realizaron tareas de refuerzo y concluyeron el servicio.