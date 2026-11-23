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Tokio, 23 nov (EFE).- Hace 30 años salía a la venta en Japón el primer Tamagotchi, una mascota digital que sigue muy viva impulsada por la nostalgia de quienes eran entonces niños, y por el auge de la moda de los 2000, que ha convertido el icónico juguete de tres botones en un accesorio más.

El director ejecutivo de la juguetera nipona Bandai y máximo responsable de Tamagotchi, Taro Tsuji, afirma a EFE que su público se divide en tres grupos: los treintañeros que obtuvieron el juego en el lanzamiento original, los veinteañeros de la generación marcada por la serie animada de 2008 y por el regreso de la estética de los 2000, y los más pequeños.

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Tsuji reconoce que el auge de la moda 'vintage' y de la estética dosmilera ha sido una pieza clave en el resurgir de la marca: "Sin este auge de nostalgia retro, no habríamos podido crear una ola tan grande como la actual. No obstante, como nos habíamos estado preparando para ese momento, logramos conectar con esa tendencia".

El aniversario coincide con una generación de adultos que ha comenzado a comprarse juguetes para ellos mismos, para recordar los viejos tiempos.

"Mi madre jamás me compró un tamagotchi, vi en la tienda lo del 30º aniversario y pensé: ¿por qué no comprarme uno ahora?", cuenta a EFE Valerie, una austriaca treintañera que acabó haciéndose con uno junto a su novio, desde el concurrido barrio tokiota de Harajuku.

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Para ella, se trata de un objeto que comparte espíritu con los Furby, las Polly Pocket o los Playmobil de su infancia noventera: "Como adultos que trabajamos, nos gusta mirar atrás, sentirnos como niños otra vez y volver a un tiempo que no iba de estrés ni de trabajar mucho, sino de simplemente pasarlo bien".

Por su parte, Sayran, una australiana de Brisbane que se autoproclama "probablemente la mayor fan" de Tamagotchi, vive estos juguetes como si fueran mascotas reales: lleva el bolso repleto de dispositivos a todas partes y los cuida sin descanso durante todo el día para que vivan "para siempre".

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Para ella, que recibió el primero al empezar a estudiar desde casa y lo sintió como "su primer amigo", esta pasión tiene una explicación generacional: "Los jóvenes adultos compramos muchas cosas infantiles porque es aquello con lo que crecimos y nos resulta reconfortante".

Para los jóvenes veinteañeros que descubrieron la franquicia a finales de los 2000, el dispositivo se ha consolidado sin embargo como un complemento de estilo.

Según explica Tsuji, frente a la frialdad tecnológica del móvil, el pequeño huevo se ha vuelto un accesorio habitual para colgar del bolso.

Una apuesta estética que la juguetera japonesa amplía con los 'Tamagotchi Ring', anillos jugables diseñados para consolidarlo como icono de moda, y cuyo lanzamiento a partir del próximo febrero forma parte de las celebraciones del 30 aniversario de la mascota virtual.

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El Tamagotchi nació en un contexto de dificultad financiera en Bandai, recuerda su máximo responsable, con la empresa sintiendo que era necesario lanzar "algo que no se hubiera hecho antes".

La popular costumbre en Japón de recolectar insectos en recipientes, para coleccionarlos y poder cuidarlos, pasó así al mundo virtual gracias a un accesorio en forma de huevo, cuya popularidad explotó a finales del pasado siglo.

Para que la memoria del pequeño huevo perdure, la marca confía en acercarlo a nuevas generaciones a través de colaboraciones como la que han realizado hace un par de años con el popular videojuego Roblox.

"Roblox es una comunidad masiva para los niños. Pensamos que sería muy divertido para los niños de todo el mundo poder llevar sus avatares al mundo y a los juegos de Tamagotchi", dijo Tsuji.

Además Tsuji confesó que el secreto para mantenerse vigentes durante tres décadas ha sido la evolución constante (pasando del modelo original de cristal líquido a incorporar infrarrojos, pantalla a color o conexión Wi-Fi), un proceso en el que escucha activamente a sus seguidores en internet.

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La compañía culminará las celebraciones del 30º aniversario tomando por primera vez las pantallas de Times Square, en Nueva York, el próximo 22 de noviembre (23 en horario japonés), una apuesta con la que Bandai busca proyectar el icono noventero hacia las próximas décadas.

María Pérez de la Peña