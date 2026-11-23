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El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) ha presentado el proyecto AMIR (Advanced Macrophage-based Immunotherapy for Antibiotic-Resistant Infections), financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que explora el uso de macrófagos modificados genéticamente para combatir bacterias multirresistentes.

El grupo de investigación del Laboratorio de Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII), miembro del área de Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC), participa en esta iniciativa aportando su experiencia en microbiología y enfermedades infecciosas para la validación de las nuevas estrategias.

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Por su parte, la doctora Isabela Alonso, investigadora de dicho grupo, coordina la investigación y la participación del CIBERINFEC en este proyecto liderado por el Banc de Sang i Teixits (BST), en el que también participa el CSIC. El proyecto AMIR cuenta con una financiación de 700.000 euros, y una duración de tres años, con finalización prevista en 2028.

En este contexto, los expertos explican que los macrófagos son células del sistema inmunitario capaces de reconocer y eliminar microorganismos. AMIR busca potenciar esta función mediante ingeniería genética, dotándolos de herramientas biológicas que refuercen su capacidad para combatir bacterias resistentes a los tratamientos convencionales.

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Para ello, el proyecto desarrolla una plataforma que se expresará en células madre pluripotentes inducidas (iPSC), que permiten generar macrófagos con características definidas. La estrategia combina técnicas de ingeniería genética para introducir genes efectores con distintos mecanismos de acción antibacteriana y enzimas diseñadas para actuar de manera letal frente a las bacterias.

El objetivo es integrar estos recursos en un sistema reproducible y escalable que permita avanzar hacia futuros tratamientos seguros y eficaces. La colaboración entre las tres entidades BST, CSIC y CIBERINFEC reúne capacidades complementarias en producción celular, ingeniería genética y evaluación microbiológica.

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Uno de los principales retos es integrar las distintas tecnologías en una plataforma que combine eficacia, seguridad y capacidad de producción a mayor escala en el futuro.

"La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud global. Con AMIR queremos explorar nuevas vías terapéuticas que permitan afrontar infecciones para las que cada vez disponemos de menos opciones de tratamiento", ha señalado Alonso.

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Aunque AMIR se centra inicialmente en las infecciones bacterianas multirresistentes, se integra en el campo de las terapias celulares, que están abriendo nuevas perspectivas para el tratamiento de numerosas enfermedades y dibujando nuevas posibilidades para la medicina del futuro.