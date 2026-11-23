Guardar

París, 23 nov (EFE).- Tres hombres de una misma familia que vive en un campamento de caravanas cerca de la ciudad francesa de Ruán fueron detenidos en la madrugada de este lunes por el descarrilamiento en septiembre de un tren en esa región de Normandía en el que hubo 44 heridos.

La emisora local Ici Normandie reveló el arresto por los cargos de tentativa de robo, robo en reunión y heridas involuntarias de un padre de 45 años y de sus dos hijos de 22 en la localidad de Cléon.

PUBLICIDAD

Se sospecha que tuvieron alguna responsabilidad en el siniestro de un tren regional (TER) con 186 pasajeros, que el pasado 11 de septiembre por la tarde cubría el trayecto entre Ruán y Caen y descarriló a la altura de Cléon.

Hubo 44 heridos, entre ellos, una joven de 18 años que tuvo que ser hospitalizada en situación de urgencia absoluta.

El maquinista observó algo en las vías y pudo frenar, lo que aparentemente disminuyó la gravedad del descarrilamiento. Al día siguiente, los investigadores encontraron un trozo de raíl cruzado en las vías.

Para tratar de determinar cómo había llegado hasta allí, se inspeccionaron diferentes tramos de vías para buscar huellas o trazas de ADN.

El organismo encargado de dirigir las investigaciones de accidentes ferroviarios (BEA-TT) había contado el pasado viernes que el siniestro del TER que se salió de la vía estuvo a punto de haber dado lugar a una colisión con otro tren. EFE

PUBLICIDAD