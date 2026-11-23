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Perú ha anunciado la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Tailandia que ampliará la cobertura de acceso preferencial para los productos peruanos en dicho país asiático del 66% actual hasta el 94%.

Según ha explicado el Gobierno peruano a través de su plataforma oficial 'El Peruano', el pacto beneficiará a sus exportaciones de muebles de madera, zumos, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado, entre otros bienes.

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Igualmente, el TLC incorpora compromisos en materias no contempladas por el anterior Protocolo Perú-Tailandia, como el comercio de servicios, incluidos los financieros, de competencia, defensa comercial, entrada temporal de personas de negocios, propiedad intelectual o cooperación.

El acuerdo ha sido suscrito en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) de Shenzen (China) por el ministro de Comercio Exterior y Turismo peruano, Rogers Valencia, y su homóloga tailandesa, Suphajee Suthumpun. Las primeras negociaciones tuvieron lugar entre 2004 y 2013, aunque no se retomaron hasta el año pasado.

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El Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori aspira a elevar las relaciones económicas entre ambas naciones a un plano superior después de adoptar el Protocolo Perú-Tailandia y sus tres Protocolos Adicionales el 31 de diciembre de 2011.

Un cuarto Protocolo Adicional fue firmado el 21 de mayo de 2022 para actualizar las reglas de origen y la aceptación de certificados escaneados y digitales a raíz de la pandemia de Covid-19. El documento lleva en vigor desde el 15 de noviembre de 2023.

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