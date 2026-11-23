23/11/2026 La Red Iberoamericana de Patrimonio Universitario valora exportar la 'Ruta de homenaje a las víctimas de la dana' otros contextos de catástrofes ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD COMUNIDAD VALENCIANA MANCOMUNITAT HORTA SUD

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Representantes de la Red Iberoamericana de Patrimonio Universitario han visitado l'Horta Sud dos años después de la dana para profundizar en las iniciativas que tienen que ver con la cultura y el arte como herramientas de sanación. Entre otras cosas, han planteado que pueda exportarse a los países al otro lado del Atlántico que también han sufrido catástrofes de gran magnitud.

La visita se ha realizado en el marco del tercer encuentro mundial de esta red, organizado por la Universitat de València y coordinado por la catedrática de Historia del Arte de la UV, Marisa Vázquez de Agredos, según ha informado en un comunicado la Mancomunitat de l'Horta Sud, anfitriona de la tercera jornada del encuentro.

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La primera actividad ha sido el recorrido por la Ruta de Homenaje a las Víctimas de la DANA y el Voluntariado, que ha impulsado la institución comarcal este año dentro de su estrategia de turismo regenerativo y que integra las principales creaciones de arte urbano nacidas en los municipios a raíz de la tragedia.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha subrayado que esta ruta "no solo refleja nuestro potencial artístico, sino que demuestra cómo el arte y la cultura son fundamentales en la recuperación emocional porque nos permiten honrar la memoria de las víctimas y agradecer a todas aquellas personas e instituciones que nos ayudaron".

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En concreto, una comitiva de representantes de universidades de Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela, así como de las ciudades españolas de Barcelona y Madrid, ha visitado tres de los municipios que integran la ruta (Benetússer, Picanya y Paiporta) para acabar en el Museu de l'Horta Sud (Torrent). Actualmente la ruta ya tiene 18 puntos contando con las nuevas esculturas recientemente inauguradas.

El grupo ha valorado el "potencial" de esta acción, dentro de una estrategia de recuperación emocional tras un desastre, no solo por su componente artístico y memorialístico, sino por su estrategia participativa.

VISITAS Y REUNIÓN CON ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

La primera parada ha sido el nuevo Parque del Voluntariado de Benetússer, donde reside la escultura 'Unió', una espiral de ladrillos de barro con mensajes de agradecimiento y apoyo, obra de Chiara Nea Cecutta (NEA) con representantes de la Facultad de Bellas Artes (UPV), que impulsaron la artista y el ayuntamiento. A continuación, el grupo se ha desplazado hasta el mural 'La memoria del agua', de Escif, una secuencia de imágenes que relatan cronológicamente la tragedia.

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La segunda parada ha sido en Paiporta, donde se ha admirado el monumento 'Revivim Paiporta', de Andy Rubio y Jaume Chiralt, impulsado por entidades locales con el apoyo del consistorio. Una gran figura que representa al voluntariado emerge de una montaña de botas de agua. El itinerario ha culminado en Picanya, en el mirador del puente reconstruido sobre el barranco, donde se alza 'Lágrimas que abrazan', de José Piñero, promovida por el Ayuntamiento.

La excursión finalizado en el Museu de l'Horta Sud, donde han conocido el papel que ha desempeñado en el proyecto 'Salvem les Fotos' de la Universitat de València, y han asistido a una sesión de voluntariado dentro de la iniciativa 'No las tires' por la que se rescatan cintas de vídeo con grabaciones caseras, con la colaboración de la Red de Cine Doméstico.

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Tras este recorrido, la comitiva se ha desplazado a la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud, donde su presidente, José F. Cabanes, les ha manifestado la preocupación por las secuelas en la salud mental que la dana ha dejado en la población, especialmente en la infancia y adolescencia.

A continuación, las representantes de las Universidades iberoamericanas han mantenido un encuentro con las tres principales asociaciones de víctimas para conocer su funcionamiento y sus objetivos. Todo el grupo, de forma conjunta, con el personal de la Mancomunitat, han elaborado un decálogo para actuar en catástrofes con recomendaciones para proteger a las personas y al patrimonio.

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