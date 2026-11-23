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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este lunes una remodelación parcial del Gobierno que incluye cambios al frente de la cartera de Exteriores y el nombramiento de una mujer a cargo de los servicios de Inteligencia por primera vez en la historia del país asiático.

Lee ha nombrado a Lim Woong Soon, hasta ahora 'número dos de la oficina de Seguridad Nacional, como nuevo ministro de Exteriores, mientras que la exministra de Justicia Kang Kum Sil ha sido nombrada como directora del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, según su acrónimo en inglés), según ha confirmado el jefe de la oficina de la Presidencia, Lim Kwang Hyun.

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Así, ha desvelado que Hong Ihk Pyo ha sido puesto al frente del Ministerio de Unificación, mientras que el parlamentario Han Jun Ho ha sido nombrado ministro del Interior, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Por último, la portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, ha sido nombrada ministra de Cultura, Deportes y Turismo.

Por el momento no han trascendido los motivos de esta remodelación, que afecta a importantes carteras de Corea del Sur e incluye el citado nombramiento de Kang --quien en 2003 se convirtió en la primera ministra de Justicia de Corea del Sur y quien en 2006 se presentó a las elecciones a la Alcaldía de Seúl-- como nueva directora de los servicios de Inteligencia, en plenas tensiones con Corea del Norte.

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