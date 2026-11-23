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La Policía Nacional ha confirmado este lunes 23 que se ha abierto una investigación tras recibir la pasada madrugada, sobre las 3,00 horas, una llamada telefónica en la Comisaría del Aeropuerto de Málaga, alertando de la colocación de una bomba en la T2, en el aeródromo malagueño, que ha resultado ser falsa alarma.

Ante la referida amenaza, la Policía Nacional activó un dispositivo compuesto, entre otras unidades, por agentes del Tedax y Guías Caninos, según ha precisado el Cuerpo en un mensaje difundido a los medios.

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De este modo, la requisa se da por finalizada, habiendo quedado descartada la colocación de un artefacto explosivo en la Terminal 2 del aeropuerto malacitano.