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El 'resurgir' televisivo de Belén Esteban tras el intercambio de cruces y dardos con Juls Janeiro que empezó el pasado verano se ha confirmado con la entrada de 'la patrona' en 'GH VIP' como fichaje estrella de la edición. Y aunque por el momento no es concursante de pleno derecho sino 'colaboradora infiltrada' a la espera de descubrir si se quedará en la casa de Tres Cantos tras su victoria en la edición de 2015, son muchos los que confían en que se olvide de la presencia de cámaras y se sincere sobre su guerra contra Jesulín de Ubrique, María José Campanario y su hija después de que en los últimos días se haya especulado con que el torero ya habría demandado a la madre de su hija Andrea Janeiro, y que su demanda habría sido admitida a trámite.

Y aunque el silencio es la tónica dominante en el clan de Ubrique, varios medios de comunicación han asegurado que el diestro habría puesto a 'trabajar' a sus abogados para que no perdiesen detalle de las declaraciones de Belén en el programa por si dijese algo susceptible de emprender nuevas acciones legales en una batalla legal que parece que no ha hecho más que empezar después de más de 25 años haciendo oídos sordos a los ataques de la colaboradora en los platós de televisión.

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Algo que no ha querido confirmar Jesulín ante las cámaras, aunque sí ha llamado la atención su sonrisa y su buen humor tras la entrada de la 'princesa del pueblo' en el reality después de que en los últimos días se haya hablado de que algunos miembros de su familia -aunque no él- habrían dudado de la paternidad de Andrea y que Belén tendría pruebas de las cosas que María José y Juls habrían dicho por detrás tanto sobre ella como sobre su hija.