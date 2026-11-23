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El consejo de administración de Nvidia ha anunciado este lunes que Jensen Huang ha sido restituido como presidente y consejero delegado, así como miembro de la junta directiva, "con efecto inmediato". Tras confirmarse la vuelta del ejecutivo, las acciones de Nvidia se anotaban una subida del 29% antes de la apertura de Wall Street.

En un comunicado poco antes de la apertura de Wall Street, la compañía ha confirmado que su consejo de administración votó por unanimidad la restitución de Huang "tras una serie de conversaciones y reuniones con él", tras las que la junta quedó satisfecha con la franqueza y la capacidad del ejecutivo de origen taiwanés para dirigir Nvidia.

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Asimismo, ha apuntado que, en el proceso de tomar esta decisión, el consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y, basándose en dicha información, "confía en que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del consejo de administración.

"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang. "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (...)Tengo muchas ganas de volver al trabajo", ha añadido.

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