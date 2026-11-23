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El líder de la todavía minoría del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha prometido el nuevo Congreso investigará si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incurrido en un conflicto de intereses al presionar al gigante informático Nvidia para reincorporar a su consejero delegado, Jensen Huang.

Schumer, jefe 'de facto' del Partido Demócrata, ha culpado a Trump de anteponer "sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional" en referencia a la posiblidad de que Huang haya caído víctima de una trama de espionaje chino.

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Trump ha indicado que habló "directamente e indirectamente" con la junta directiva de Nvidia y les convenció para que tomaran la decisión de restituir a Huang: "Me he mostrado muy firme al respecto. Y mi convicción se hizo aún más fuerte al observar lo que estaba ocurriendo con la empresa, ya que, a mi juicio, representa una parte fundamental de nuestro país", ha explicado el presidente en entrevista a la CNBC.

Toda esta situación, entiende Schumer, "demuestra que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral" en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que acabaron con una victoria del Partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso.

"Los demócratas ejercerán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros directivos de NVIDIA y cualquier persona que ponga en peligro nuestra seguridad nacional a cambio de beneficios económicos", ha concluido.

El próximo líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha apuntado a la junta directiva por su "indefendible, irresponsable e incomprensible" decisión de reinstalar a Huang.

"El Congreso no se verá disuadido de llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva y de amplio alcance sobre las malas prácticas comerciales" emprendidas por Nvidia y protegidas, esgrimió, por el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"No permitiremos que la Administración Trump venda la seguridad nacional de Estados Unidos para obtener ganancias financieras personales", ha indicado Jeffries, quien ha recomendado que la "la Ley de Autorización de Defensa Nacional incluya una legislación férrea de control de exportaciones para evitar que el Partido Comunista Chino y otros adversarios exploten la poderosa tecnología de inteligencia artificial".

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"Es hora de que los republicanos tradicionales en el Congreso se unan a nosotros para frenar esta corrupción", ha concluido Jeffries en un llamamiento a los congresistas de la otra bancada alejados del movimiento ideológico MAGA del presidente Trump.